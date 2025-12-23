iSport.ua
Баскетбол

Лидер Днепра стал MVP недели Суперлиги

Форвард приложился к двум победам чемпиона.
Сегодня, 15:00       Автор: Антон Федорцив
Владимир Конев / ФБУ
Владимир Конев / ФБУ

Федерация баскетбола Украины объявила самого ценного игрока очередной недели сезона Суперлиги. Приз достался форварду Днепра Владимиру Коневу, сообщает официальный сайт ФБУ.

Украинец принял участие в обоих поединках команды. В разгроме николаевского Нико-Баскета (96,56) Конев набрал 13 очков. В противостоянии же с криворожским Кривбассом (77:58) он оформил дабл-дабл – 18 пунктов, 11 подборов.

Вместе с лидером Днепра в команду недели Суперлиги попал его одноклубник Михаил Горобченко. Компанию им составили форвард Кривбасса Александер Пикок, легионер Запорожья Тариг Эйса и центровой Киев-Баскета Ярослав Карпюк.

К слову, украинец Святослав Михайлюк провел посредственный матч в составе Юты.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: суперлига днепр Владимир Конев

