Лидер Днепра стал MVP недели Суперлиги

Федерация баскетбола Украины объявила самого ценного игрока очередной недели сезона Суперлиги. Приз достался форварду Днепра Владимиру Коневу, сообщает официальный сайт ФБУ.

Украинец принял участие в обоих поединках команды. В разгроме николаевского Нико-Баскета (96,56) Конев набрал 13 очков. В противостоянии же с криворожским Кривбассом (77:58) он оформил дабл-дабл – 18 пунктов, 11 подборов.

Вместе с лидером Днепра в команду недели Суперлиги попал его одноклубник Михаил Горобченко. Компанию им составили форвард Кривбасса Александер Пикок, легионер Запорожья Тариг Эйса и центровой Киев-Баскета Ярослав Карпюк.

К слову, украинец Святослав Михайлюк провел посредственный матч в составе Юты.

