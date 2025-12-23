Михайлюк после супер-матча показал не лучшую результативность

Против Денвера не заладилось.

Украинский баскетболист Святослав Михайлюк в очередной раз вышел в стартовом составе Юты Джаз на матч регулярного чемпионата НБА.

На паркете свингмен провел всего 14 минут и 19 секунд, что стало худшим его результатом в сезоне.

За это время Святослав успел совершить 8 бросков с игры, но реализовал только два из них (оба трехочковые, всего было 5 попыток издали).

Также на счету игрока 1 подбор в атаке.

Напомним, что в прошлом матче против Орландо Михайлюк отыграл больше получаса и набрал 23 очка.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!