Михайлюк против Майами набрал более 5 очков

В ночь на воскресенье, 25 января, прошёл матч Юты против Майами. Святослав Михайлюк вышел в стартовом составе и провёл на паркете 17 минут.

За это время украинский баскетболист набрал 8 очков, сделал 3 подбора и отдал 1 передачу. Помимо этого, свингмен совершил 1 перехват и 1 блок-шот, но допустил 2 потери и отметился 1 фолом.

Матч Юты против Майами завершился со счётом 116:147. Посмотреть видео-обзор игры можно на нашем сайте.

В среднем за сезон Михайлюк набирает 8,9 очка, делает 2,6 подбора и 2,0 передачи за матч.

