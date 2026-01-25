НБА: Лейкерс победил Даллас, Филадельфия уступила Нью-Йорку

Вашему вниманию результаты и обзоры прошлых поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.

В ночь на воскресенья, 25 января, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграны шесть матчей.

Результаты матчей НБА за 25 января

Шарлотт – Вашингтон – 119:115 (35:34, 31:24, 27:23, 26:34)

Шарлотт: Миллер набрал 21 очко, сделал 10 подборов, 6 передач и 5 потерь, Болл – 20 очков и 11 передач, Бриджес – 20 очков, Книппел – 16 очков, Диабате – 11 очков и 14 подборов; также играли Секстон (9), Колкбреннер (8), Грин (6), Джеймс (6), Г. Уильямс (2).

Вашингтон: Джонсон – 26 очков, Сарр – 24 очка, Кэррингтон – 15 очков и 8 передач, Джордж – 11 очков, 8 подборов и 7 передач, Райли – 7 очков; также играли Шемпени (15 очков и 11 подборов), Воткинс (11 очков и 6 перехватов), Бренем (3), Купер (3), Гилл (0).

Филадельфия – Нью-Йорк – 109:112 (34:34, 30:26, 13:30, 32:22)

Филадельфия: Эмбиид – 38 очков и 11 подборов, Макси – 22 очка и 6 передач, Эджкомб – 14 очков, Убре – 14 очков и 7 подборов, Джордж – 9 очков; также играли Барлоу (4), Граймс (4), Бонна (2), Уотфорд (2).

Нью-Йорк: Брансон – 31 очко и 6 передач, Ануноби – 23 очка и 7 подборов, Харт – 10 очков, 13 подборов и 7 передач, Таунс – 10 очков, Бриджес – 9 очков; также играли Шемет (12), Макбрайд (9), Робинсон (6 очков и 10 подборов), Хукпорти (2), Ябуселе (0).

Орландо – Кливленд – 105:119 (23:25, 25:30, 22:27, 35:37)

Орландо: Банкеро – 27 очков, Бэйн – 20 очков, Блэк – 16 очков, Картер – 11 очков, Саггс – 9 очков и 6 передач; также играли М. Вагнер (13), Ричардсон (4), Пенда (3), Битадзе (2), Силва (0).

Кливленд: Митчелл – 36 очков и 9 передач, Тайсон – 17 очков, Э. Мобли – 13 очков и 7 подборов, Уэйд – 10 очков, Аллен – 8 очков; также играли Проктор (12), Томлин (9), Болл (6 очков и 8 подборов), Портер (4), Брайант (4).

Чикаго – Бостон – 114:111 (30:28, 22:30, 36:27, 26:26)

Чикаго: Вайт – 22 очка и 7 передач, Вучевич – 16 очков, 7 подборов и 6 передач, Бузелис – 14 очков и 8 подборов, Смит – 14 очков и 9 подборов, Окоро – 12 очков; также играли Хертер (12), Досунму (10), Уильямс (10), Гидди (4 очка, 8 подборов, 10 передач и 5 потерь).

Бостон: Браун – 33 очка и 8 подборов, Уайт – 15 очков, 7 подборов и 7 передач, Притчард – 10 очков и 7 передач, Хаузер – 8 очков, Уильямс – 2 очка; также играли Саймонс (21), Уолш (7), Кета (6), Гарза (4), Гонсалес (3), Шайерман (2).

Даллас – Лейкерс – 110:116 (28:37, 24:28, 35:14, 23:37)

Даллас: Кристи – 24 очка, Маршалл – 21 очко и 11 подборов, Калеб Мартин – 17 очков, Флегг – 16 очков, 7 подборов и 6 передач, Пауэлл – 0 очков и 7 подборов; также играли Уильямс (20), Томпсон (6), Геффорд (2), Вашингтон (2), Нембхард (2), Робинсон-Эрл (0).

Лейкерс: Дончич – 33 очка, 8 подборов, 11 передач и 5 потерь, Джеймс – 17 очков и 8 подборов, Смарт – 13 очков и 7 подборов, Ларевия – 13 очков, Эйтон – 9 очков и 11 подборов; также играли Хатимура (17 очков и 8 подборов), Вандербилт (8), Хейс (6), Винсент (0), Тимми (0).

Юта – Майами – 116:147 (34:35, 18:38, 37:35, 27:39)

Юта: Джордж – 19 очков, Нуркич – 17 очков, 10 подборов и 12 передач, Бейли – 12 очков, Михайлюк – 8 очков, Уильямс – 5 очков; также играли Сенсабо (23), Коллиер (16 очков и 9 передач), Филипповские (9), Клейтон (5), Андерсон (2).

Майами: Адебайо – 26 очков и 15 подборов, Ларссон – 20 очков, Виггинс – 17 очков и 6 передач, Павелл – 13 очков и 6 передач, Якучионис – 12 очков; также играли Йович (23), Фонтеккио (14), Хакес (9 очков и 7 подборов), Смит (6 очков, 10 подборов и 5 перехватов), Джонсон (5), Гарднер (2).

