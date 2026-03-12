Реал повторяет уникальное достижение впервые с 2014 года

Впервые за 11 лет забили три гола в первом тайме.

Через 11 лет Реал смог забить более двух голов в матче плей-офф Лиги чемпионов до перерыва.

Подопечные Альваро Арбелоа сумели переиграть Сити в рамках ЛЧ, Федерико Вальверде оформил хет-трик в первой 45-минутке.

В последний раз королевский клуб забивал столько голов в первом тайме в полуфинале Лиги чемпионов в сезоне-2013/14, когда они обыграли Баварию.

3 - For the fourth time in history, Real Madrid have scored three goals in the first half of a UEFA Champions League knockout match, the first since April 2014 against Bayern Munich in the semi-finals.



Courage. pic.twitter.com/zjbWgoq3wN — OptaJose (@OptaJose) March 11, 2026

Напомним, что в сезоне-2013/14 Реал и выиграл кубок ЛЧ, и всего подобных случаев в истории "сливочной" команды было четыре.

Накануне бразильская звезда стала лучшим ассистентом Реала, обойдя Роналду.

