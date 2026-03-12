iSport.ua
Автоспорт

Стали известны зоны использования активной аэродинамики на Гран-при Китая

ФИА делит трассу на зоны обгонов.
Сегодня, 10:57       Автор: Валентина Чорноштан
Гран-при Китая / Getty Images
Гран-при Китая / Getty Images

ФИА поделилась расположением зон для использования активной аэродинамики во время Гран-при Китая, который пройдет в Шанхае с 13 по 15 марта.

Напомним, что зона активной аэродинамики это SLM, то есть режим для прямых, и таких зон будет четыре.

Первая находится между последним и первым поворотом, вторая - после четвертого поворота и до шестого, третья и четвертая между десятым и одиннадцатым поворотами и на самой длинной прямой, которая тянется после тринадцатого поворота до четырнадцатого.

Добавим, что обгон в этих зонах можно использовать только находясь в пределах одной секунды от впереди едущего болида.

Тем временем Феррари работает над абсолютно новым двигателем.

