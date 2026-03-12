iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Атлетик Бильбао принял решения касательно Нико Уильямса

Английские гранды уже в очереди.
Сегодня, 12:22       Автор: Валентина Чорноштан
Нико Уильямс / Getty Images
Нико Уильямс / Getty Images

Нико Уильямс, который летом 2025 года отказал Барселоне, чтобы продлить контракт с Атлетик Бильбао, может быть продан по решению руководства испанского клуба.

Причина, по которой команда из Бильбао хочет избавиться от игрока, - спад его уровня игры из-за проблем с пахом, а также желание разгрузить финансовую составляющую клуба.

По данным издания, главными кандидатами на покупку вингера являются Арсенал и Манчестер Юнайтед. Ранее бывший тренер Челси Энцо Мареска хотел подписать игрока, однако новый наставник "синих" не видит Нико в составе команды.

Тем временем МЮ и "канониры" будут бороться за 23-летнего футболиста. Добавим, что в текущем контракте Уильямса есть пункт о клаусуле в размере 95 миллионов евро.

Также Манчестер Юнайтед заинтересован игроком сборной Украины.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Юнайдет Арсенал Лондон Атлетик Бильбао Нико Вильямс

Статьи по теме

Главный тренер Байера высказался о пенальти в пользу Арсенала Главный тренер Байера высказался о пенальти в пользу Арсенала
Арсенал спасся в матче с Байером благодаря сомнительному пенальти Арсенал спасся в матче с Байером благодаря сомнительному пенальти
МЮ заинтересовался бывшим партнером по команде Забарного МЮ заинтересовался бывшим партнером по команде Забарного
Реал внимательно следит за молодым талантом Арсенала Реал внимательно следит за молодым талантом Арсенала

Видео

УАФ обнародовала записи переговоров арбитров в матчах Полесье - Динамо и Александрия - Шахтер
УАФ обнародовала записи переговоров арбитров в матчах Полесье - Динамо и Александрия - Шахтер

Популярное на сайте

Биатлон-2025/2026: мужской спринт откроет восьмой этап Кубка мира в эстонском Отепяя
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской спринтерской гонки в Отепяя
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2026
просмотров
Футбол сегодня: Шахтёр поборется с Лехом в Лиге конференций, тем временем Рома и Астон Вилла сыграют в Лиге Европы
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2026
просмотров

Последние новости

НБА14:00
Защитник Кливленда покорил рекорд Джордана
Формула 113:35
Четырехкратный чемпион мира передумал завершать карьеру
Лига конференций13:16
Лех - Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги конференций
Теннис12:45
Калинина преодолела стадию 1/8 финала турнира в Анталии
Теннис12:39
Калинина вышла в четвертьфинал турнира в Анталье
Европа12:22
Атлетик Бильбао принял решения касательно Нико Уильямса
ММА11:53
Нганну возобновит карьеру и собирается провести бой против бывшего соперника Джошуа
Европа11:25
Манчестер Юнайтед и Челси заинтересованы игроком сборной Украины
Лига конференций11:25
Лех - Шахтер: превью матча 1/8 финала Лиги конференций
Формула 110:57
Стали известны зоны использования активной аэродинамики на Гран-при Китая
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK