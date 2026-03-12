Атлетик Бильбао принял решения касательно Нико Уильямса

Нико Уильямс, который летом 2025 года отказал Барселоне, чтобы продлить контракт с Атлетик Бильбао, может быть продан по решению руководства испанского клуба.

Причина, по которой команда из Бильбао хочет избавиться от игрока, - спад его уровня игры из-за проблем с пахом, а также желание разгрузить финансовую составляющую клуба.

По данным издания, главными кандидатами на покупку вингера являются Арсенал и Манчестер Юнайтед. Ранее бывший тренер Челси Энцо Мареска хотел подписать игрока, однако новый наставник "синих" не видит Нико в составе команды.

Тем временем МЮ и "канониры" будут бороться за 23-летнего футболиста. Добавим, что в текущем контракте Уильямса есть пункт о клаусуле в размере 95 миллионов евро.

Также Манчестер Юнайтед заинтересован игроком сборной Украины.

