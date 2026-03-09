МЮ заинтересовался бывшим партнером по команде Забарного

На Маркуса ожидает переезд в Манчестер.

Как пишет Daily Mail, Манчестер Юнайтед рассматривает подписание Маркуса Тавернье.

Во время зимнего трансферного окна игроком интересовались Астон Вилла и Ноттингем Форест, но переход так и не произошел.

Теперь манкунианцы хотят попробовать подписать полузащитника летом 2026 года. Добавим, что его контракт с Борнмутом рассчитан до 2029 года.

В этом сезоне АПЛ он сумел отметиться 5 голами и 4 голевыми передачами в 25 матчах.

К слову, Юлиан Брандт может продолжить карьеру в чемпионате Испании.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!