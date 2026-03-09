iSport.ua
Русский Українська
Футбол

МЮ заинтересовался бывшим партнером по команде Забарного

На Маркуса ожидает переезд в Манчестер.
Сегодня, 12:32       Автор: Валентина Чорноштан
Маркус Тавернье / Getty Images
Маркус Тавернье / Getty Images

Как пишет Daily Mail, Манчестер Юнайтед рассматривает подписание Маркуса Тавернье.

Во время зимнего трансферного окна игроком интересовались Астон Вилла и Ноттингем Форест, но переход так и не произошел.

Теперь манкунианцы хотят попробовать подписать полузащитника летом 2026 года. Добавим, что его контракт с Борнмутом рассчитан до 2029 года.

В этом сезоне АПЛ он сумел отметиться 5 голами и 4 голевыми передачами в 25 матчах.

К слову, Юлиан Брандт может продолжить карьеру в чемпионате Испании.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: борнмут Манчестер Юнайдет

Статьи по теме

Чемпион мира 2022 выбыл на неопределённый срок Чемпион мира 2022 выбыл на неопределённый срок
Рома и Боруссия Д присоединились к гонке за экс-напарником Забарного Рома и Боруссия Д присоединились к гонке за экс-напарником Забарного
Манчестер Юнайтед хочет подписать воспитанника Барселоны Манчестер Юнайтед хочет подписать воспитанника Барселоны
Манчестер Юнайтед в следующем сезоне может возглавить тренер из Ла Лиги Манчестер Юнайтед в следующем сезоне может возглавить тренер из Ла Лиги

Видео

НХЛ: Оттава перестреляла Сиэтл, Филадельфия в буллитах обыграла Питтсбург
НХЛ: Оттава перестреляла Сиэтл, Филадельфия в буллитах обыграла Питтсбург

Популярное на сайте

Биатлон-2025/2026: Швеция выиграла женскую эстафету в Контиолахти, Легрейд стал лучшим в масс-старте
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской индивидуальной гонки в Контиолахти
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2026
просмотров
Футбол сегодня: Ярмолюк сыграет в Кубке Англии, а также состоятся два матча УПЛ
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2026
просмотров

Последние новости

НБА14:29
Лидер Сан-Антонио установил рекорд сезона НБА
Другое14:25
Транзитный тупик: как бюрократия Молдовы блокирует будущее украинского футбола во время войны
Бокс13:54
Уордли высказался о выборе соперника для Усика
Европа13:27
Хави обвинил Лапорту в срыве возвращения Месси
НБА12:58
Болл повторил достижение Леброна и Дончича
Европа12:32
МЮ заинтересовался бывшим партнером по команде Забарного
Европа11:58
Юлиан Брандт может продолжить карьеру в чемпионате Испании
Другое11:35
Украинские дзюдоисты завоевали три медали
Европа10:58
Реал внимательно следит за молодым талантом Арсенала
Бокс10:12
Известен первый чемпион в истории Zuffa Boxing
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK