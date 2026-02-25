iSport.ua
Чемпион мира 2022 выбыл на неопределённый срок

Защитник Манчестер Юнайтед снова в лазарете.
Сегодня, 07:35       Автор: Валентина Чорноштан
Лисандро Мартинес / Getty Images
Лисандро Мартинес / Getty Images

Лисандро Мартинес получил повреждение икроножной мышцы, сообщает The Athleticc.

По имеющейся информации, защитник Манчестер Юнайтед в одном из последних девяти матчей АПЛ повредил ногу, что привело к предполагаемой травме икроножной мышцы. Из-за этого аргентинец пропустил матч с Эвертон.

Ранее Мартинес вернулся в состав "красных дьяволов" после травмы передней крестообразной связки левого колена, от которой он восстанавливался около девяти месяцев.

Внутри МЮ считают, что 28-летний защитник может восстановиться после текущего повреждения за одну-две недели.

К слову, о том, как закончился матч Юнайтед против Эвертона без Лисандро и украинского защитника Миколенко, вы можете узнать на нашем сайте.

