Чемпион мира 2022 выбыл на неопределённый срок

Защитник Манчестер Юнайтед снова в лазарете.

Лисандро Мартинес получил повреждение икроножной мышцы, сообщает The Athleticc.

По имеющейся информации, защитник Манчестер Юнайтед в одном из последних девяти матчей АПЛ повредил ногу, что привело к предполагаемой травме икроножной мышцы. Из-за этого аргентинец пропустил матч с Эвертон.

Ранее Мартинес вернулся в состав "красных дьяволов" после травмы передней крестообразной связки левого колена, от которой он восстанавливался около девяти месяцев.

Внутри МЮ считают, что 28-летний защитник может восстановиться после текущего повреждения за одну-две недели.

К слову, о том, как закончился матч Юнайтед против Эвертона без Лисандро и украинского защитника Миколенко, вы можете узнать на нашем сайте.

