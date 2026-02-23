Манчестер Юнайтед одолел Эвертон без Миколенко

"Красные дьяволы" могли повести в дебюте. В течение одной атаки мерсисайдцы заблокировали удар Фернандеша и добивание Куньи. Но развития этот эпизод не получил, а впоследствии "ириски" отодвинули игру подальше от ворот Пикфорда.

Острых моментов пришлось подождать до второго тайма. В начале половины Армстронг размял Ламменса низовым ударом. В ответ Мбемо пробил выше перекладины после ошибки Тарковски.

Наконец повел МЮ на 71-й минуте. Манкунианцам удалась классная контратака. Мбемо перед штрафным отдал на Шешко, а тот вышел один на один с Пикфордом и точно пробил в дальний угол.

"Ириски" отыграться так и не сумели. Манчестер Юнайтед вернулся в топ-четверку Премьер-лиги (48 очков). Тем временем Эвертон остался девятым (37 пунктов).

Статистика матча Эвертон – Манчестер Юнайтед 27-го тура чемпионата Англии

Эвертон – Манчестер Юнайтед – 0:1

Гол: Шешко, 71

Ожидаемые голы (xG): 0.62 - 1.27

Владение мячом: 48 % - 52 %

Удары: 12 - 11

Удары в створ: 4 - 3

Угловые: 10 - 1

Фолы: 12 - 7

