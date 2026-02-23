Манчестер Юнайтед одолел Эвертон без Миколенко
"Красные дьяволы" могли повести в дебюте. В течение одной атаки мерсисайдцы заблокировали удар Фернандеша и добивание Куньи. Но развития этот эпизод не получил, а впоследствии "ириски" отодвинули игру подальше от ворот Пикфорда.
Острых моментов пришлось подождать до второго тайма. В начале половины Армстронг размял Ламменса низовым ударом. В ответ Мбемо пробил выше перекладины после ошибки Тарковски.
Наконец повел МЮ на 71-й минуте. Манкунианцам удалась классная контратака. Мбемо перед штрафным отдал на Шешко, а тот вышел один на один с Пикфордом и точно пробил в дальний угол.
"Ириски" отыграться так и не сумели. Манчестер Юнайтед вернулся в топ-четверку Премьер-лиги (48 очков). Тем временем Эвертон остался девятым (37 пунктов).
Статистика матча Эвертон – Манчестер Юнайтед 27-го тура чемпионата Англии
Эвертон – Манчестер Юнайтед – 0:1
Гол: Шешко, 71
Ожидаемые голы (xG): 0.62 - 1.27
Владение мячом: 48 % - 52 %
Удары: 12 - 11
Удары в створ: 4 - 3
Угловые: 10 - 1
Фолы: 12 - 7
