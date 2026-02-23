iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Ванат оформил гол против Алавеса

Украинец сравнял счет в поединке.
Вчера, 23:06       Автор: Антон Федорцив
Жирона / Getty Images
Жирона / Getty Images

Форвард испанской Жирны Владислав Ванат отличился голом в 25-м туре Ла Лиги. Нападающий сборной Украины огорчил Алавес.

Гол случился на 31-й минуте. "Красно-белые" уступали после гола Бойе, но стандарт помог выровнять положение. Цыганков подал угловой на ближнюю штангу, Витсель продлил на дальнюю, а Ванат переправил мяч в сетку.

Украинец оформил восьмой гол в нынешней кампании. Ванат остается лучшим бомбардиром Жироны в чемпионате Испании. Персональный рекорд результативности форварда за сезон – 17 мячей.

К слову, украинец Роман Яремчук оформил первый ассист за французский Лион.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: алавес Ла Лига Жирона Владислав Ванат

Статьи по теме

Жирона с голами украинцев расписала ничью с Алавесом Жирона с голами украинцев расписала ничью с Алавесом
Иноуэ получил дату следующего поединка Иноуэ получил дату следующего поединка
Ястремская неожиданно проиграла на старте Merida Open Ястремская неожиданно проиграла на старте Merida Open
Манчестер Юнайтед одолел Эвертон без Миколенко Манчестер Юнайтед одолел Эвертон без Миколенко

Видео

Месси пытался наброситься на арбитров после разгрома - Суаресу пришлось его успокаивать
Месси пытался наброситься на арбитров после разгрома - Суаресу пришлось его успокаивать

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Дале-Шевдаль и Мишлон одержали победы в масс-стартах на Олимпиаде-2026
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского масс-старта на Олимпийских играх-2026
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2026 года
просмотров
Футбол сегодня: матчи Шахтера, Ливерпуля и лондонское дерби
просмотров

Последние новости

Бокс00:46
Иноуэ получил дату следующего поединка
Теннис00:25
Ястремская неожиданно проиграла на старте Merida Open
Европа00:14
Жирона с голами украинцев расписала ничью с Алавесом
Вчера, 23:57
Европа23:57
Манчестер Юнайтед одолел Эвертон без Миколенко
Европа23:06
Ванат оформил гол против Алавеса
Европа22:30
Нападающий Байера заинтересовал грандов Серии A
Европа21:50
Фиорентина с победой над Пизой покинула зону вылета
Формула 120:56
Экс-чемпион Формулы-2 присоединился к Мерседес
Европа20:27
Середняк Серии A получил нового тренера
Бокс19:59
"Только с лучшими": Промоутер Фьюри высказался о вероятности боев против Джошуа и Усика
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK