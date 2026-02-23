Ванат оформил гол против Алавеса

Форвард испанской Жирны Владислав Ванат отличился голом в 25-м туре Ла Лиги. Нападающий сборной Украины огорчил Алавес.

Гол случился на 31-й минуте. "Красно-белые" уступали после гола Бойе, но стандарт помог выровнять положение. Цыганков подал угловой на ближнюю штангу, Витсель продлил на дальнюю, а Ванат переправил мяч в сетку.

Украинец оформил восьмой гол в нынешней кампании. Ванат остается лучшим бомбардиром Жироны в чемпионате Испании. Персональный рекорд результативности форварда за сезон – 17 мячей.

К слову, украинец Роман Яремчук оформил первый ассист за французский Лион.

