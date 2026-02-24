Жирона с голами украинцев расписала ничью с Алавесом

Баски открыли счет в дебюте. Это Бойе воспользовался передачей Юси и отправил мяч в незащищенные ворота. Мартинес едва сразу не удвоил преимущество Алавеса и пробил выше створа.

"Красно-белые" отыгрались на 31-й минуте. Помог стандарт – угловой в исполнении Цыганкова. Украинец подал на Витселя, а тот переправил мяч на дальнюю штангу, откуда Ванат протолкнул сферу за линию.

Повела Жирона в середине второго тайма. Это Цыганков ворвался на свободное пространство после паса Унахи, отыграл кипера и пробил в угол. Но одержать победу каталонцам было не суждено.

Хозяева вырвали ничью на предпоследней минуте, когда Бойе головой замкнул навес Гонсалеса. Обе команды остались в середине турнирной таблицы. Жирона идет на 11-й строчке (30 очков), а Алавес – на 14-й (27 пунктов).

Статистика матча Алавес – Жирона 25-го тура чемпионата Испании

Алавес – Жирона – 2:2

Голы: Бойе, 5, 89 – Ванат, 31, Цыганков, 73

Ожидаемые голы (xG): 1.87 - 2.22

Владение мячом: 45 % - 55 %

Удары: 17 - 10

Удары в створ: 6 - 5

Угловые: 7 - 6

Фолы: 18 - 6

