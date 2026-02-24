iSport.ua
Иноуэ получил дату следующего поединка

Доминатор второго легчайшего веса сразится с соотечественником.
Сегодня, 00:46       Автор: Антон Федорцив
Наоя Иноуэ / Getty Images
Наоя Иноуэ / Getty Images

Японский боксер Наоя Иноуэ будет защищать титулы весной. Бой абсолютного чемпиона во втором легчайшем дивизионе запланирован на 2 мая, сообщает DAZN Boxing.

Соперником непобежденного бойца будет японец Дзунто Накатани. Раньше он был чемпионом в легчайшем весе. 28-летний боксер также не потерпел ни одного поражения в профессионалах.

Рекорд Иноуэ – 32 победы, 27 нокаутов. Тем временем статистика Накатани – 32 победы, 24 нокаута. Бой японских чемпионов примет токийская арена Tokyo Dome.

Кстати, британец Тайсон Фьюри поделился карьерными планами на 2026 год.

