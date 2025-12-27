iSport.ua
Наоя Иноуэ защитил чемпионские пояса в бою с Аланом Дэвидом Пикассо

Японец снова на вершине, судейское решение в его пользу.
Сегодня, 16:56       Автор: Валентина Чорноштан
Наои Иноуэ и Дэвид Пикассо / Getty Images
Наои Иноуэ и Дэвид Пикассо / Getty Images

В субботу, 27 декабря, в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, состоялся бой между абсолютным чемпионом во втором легчайшем весе Наои Иноуэ и обладателем пояса WBC Silver Аланом Дэвидом Пикассо.

Бой начался неспешно, японец выстраивал стратегию, чтобы нанести скорейший нокаут Алану Дэвиду Пикассо. У мексиканца проходили фирменные левые хуки по корпусу, однако Иноуэ уверенно перебивал их джебами и перехватывал попытки оппонента нанести кроссы.

Под конец раунда инициатива перешла к обладателю пояса WBC Silver, но этой активности Пикассо не хватило, чтобы переиграть на ринге чемпиона. Иноуэ уверенно победил судейским решением (119-109, 118-110, 117-111) и удержал звание абсолютного чемпиона мира.

Для японца этот поединок стал четвёртым в 2025 году. Эта победа стала 32-й в профессиональной карьере абсолютного чемпиона, тем временем Пикассо потерпел первое поражение.

Отметим, что за боем следил чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжёлом весе Александр Усик.

