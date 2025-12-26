Усик прибыл в Саудовскую Аравию на бой Иноуэ

Украинец вживую понаблюдает за поединком своего конкурента в рейтинге P4P.

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик прибыл в Саудовскую Аравию, чтобы посетить бой абсолюта во втором легчайшем весе Наои Иноуэ (31-0, 27 КО) и обладателя пояса WBC Silver Алана Давида Пикассо (32-0-1, 17 КО).

Поединок состоится в Эр-Рияде 27 декабря, возглавив вечера бокса The Ring V: Night of the Samurai, а бесспорный чемпион будет защищать свои титулы против официального претендента по линии WBC.

О своем визите в ближневосточную страну украинский боксер отчитался в Instagram.

Ранее сообщалось, что Усик вернулся на вершину рейтинга P4P от The Ring, Иноуэ занимает в списке второе место.

