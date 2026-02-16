iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Жирона с ассистом Ваната сенсационно обыграла Барселону

Каталонское дерби завершилось неожиданностью.
Вчера, 23:59       Автор: Антон Федорцив
Жирона – Барселона / Getty Images
Жирона – Барселона / Getty Images

К экватору первой половины подопечные Ханси Флика упустили два момента. Сначала Рафинья не попал в ближний угол из пределов штрафной. А потом Ямаль не реализовал выход один на один с Гассанигой.

В ответ в атаках "красно-белых" Ванат дважды заставил поработать кипера Барсы. Первый выстрел украинца Гарсия поймал. А вот во втором эпизоде ​​он ногой парировал удар форварда.

Перед перерывом Цыганков закрутил мяч выше девятки ворот "блаугранас". Барселона ответила острее – арбитр назначил пенальти за фол против Ольмо. К отметке подошел Ямаль и мощно пробил в штангу.

Новая вспышка активности пришлась на границу второй и третьей третей поединка. Барса открыла счет после углового – Кубарси забил головой с навеса Кунде. Жирона забила три минуты спустя, когда Лемар замкнул прострел Ваната.

Дальше хозяева захватили инициативу. Но Бельтран не смог переиграть вратаря, а гол Рокы отменили из-за нарушения правил. Вскоре Гарсия парировал еще один выпад последнего. За Барсу мог забить Бардагжи, но Гассанига справился.

В конце концов, Жирона дожала гостей под занавес встречи. Это Бельтран из полукруга штрафного попал в левый нижний угол. С победой в активе "красно-белые" поднялись на 12-е место (29 очков). Барселона же лишилась лидерства (58 пунктов).

Статистика матча Жирона – Барселона 24-го тура чемпионата Испании

Жирона – Барселона – 2:1
Голы: Лемар, 62, Бельтран, 87 – Кубарси, 59

Ожидаемые голы (xG): 2.76 - 2.87
Владение мячом: 29 % - 71 %
Удары: 13 - 26
Удары в створ: 9 - 4
Угловые: 3 - 7
Фолы: 10 - 6

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Ла Лига Жирона Владислав Ванат

Статьи по теме

Цыганков и Ванат попали в старт Жироны на дерби с Барселоной Цыганков и Ванат попали в старт Жироны на дерби с Барселоной
Жеребьевка Кубка Англии: Арсенал и Челси получили команды Футбольной лиги Жеребьевка Кубка Англии: Арсенал и Челси получили команды Футбольной лиги
Миура и Кихара неожиданно взяли "золото" в парном катании Миура и Кихара неожиданно взяли "золото" в парном катании
Коцар стала десятой в финале биг-эйра на Олимпиаде-2026 Коцар стала десятой в финале биг-эйра на Олимпиаде-2026

Видео

Гераскевич показал свой шлем, посвященный погибшим спортсменам
Гераскевич показал свой шлем, посвященный погибшим спортсменам

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Виттоцци и Понсилуома стали олимпийскими чемпионами в пасьюте
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской гонки преследования на Олимпийских играх-2026
просмотров
Футбол сегодня: Жирона отправляется в Барселону, матч Кубка Англии
просмотров
УПЛ: утверждены даты и время начала матчей 19-го тура
просмотров

Последние новости

Европа00:52
Жеребьевка Кубка Англии: Арсенал и Челси получили команды Футбольной лиги
Олимпийские игры00:18
Миура и Кихара неожиданно взяли "золото" в парном катании
Вчера, 23:59
Европа23:59
Жирона с ассистом Ваната сенсационно обыграла Барселону
Олимпийские игры23:17
Коцар стала десятой в финале биг-эйра на Олимпиаде-2026
Формула 122:58
Многолетний главный конструктор покинул Ред Булл
Украина22:16
Легионер Старого Луцка признан MVP недели Суперлиги
Украина21:44
УХЛ: Сокол одолел Кременчуг в битве лидеров
Европа21:30
Цыганков и Ванат попали в старт Жироны на дерби с Барселоной
Европа20:53
Трубин оценил сотрудничество с Моуринью
Бокс20:24
Фьюри провел первую битву взглядов с Махмудовым
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK