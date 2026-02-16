Жирона с ассистом Ваната сенсационно обыграла Барселону
К экватору первой половины подопечные Ханси Флика упустили два момента. Сначала Рафинья не попал в ближний угол из пределов штрафной. А потом Ямаль не реализовал выход один на один с Гассанигой.
В ответ в атаках "красно-белых" Ванат дважды заставил поработать кипера Барсы. Первый выстрел украинца Гарсия поймал. А вот во втором эпизоде он ногой парировал удар форварда.
Перед перерывом Цыганков закрутил мяч выше девятки ворот "блаугранас". Барселона ответила острее – арбитр назначил пенальти за фол против Ольмо. К отметке подошел Ямаль и мощно пробил в штангу.
Новая вспышка активности пришлась на границу второй и третьей третей поединка. Барса открыла счет после углового – Кубарси забил головой с навеса Кунде. Жирона забила три минуты спустя, когда Лемар замкнул прострел Ваната.
Дальше хозяева захватили инициативу. Но Бельтран не смог переиграть вратаря, а гол Рокы отменили из-за нарушения правил. Вскоре Гарсия парировал еще один выпад последнего. За Барсу мог забить Бардагжи, но Гассанига справился.
В конце концов, Жирона дожала гостей под занавес встречи. Это Бельтран из полукруга штрафного попал в левый нижний угол. С победой в активе "красно-белые" поднялись на 12-е место (29 очков). Барселона же лишилась лидерства (58 пунктов).
Статистика матча Жирона – Барселона 24-го тура чемпионата Испании
Жирона – Барселона – 2:1
Голы: Лемар, 62, Бельтран, 87 – Кубарси, 59
Ожидаемые голы (xG): 2.76 - 2.87
Владение мячом: 29 % - 71 %
Удары: 13 - 26
Удары в створ: 9 - 4
Угловые: 3 - 7
Фолы: 10 - 6
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!