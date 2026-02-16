Жирона с ассистом Ваната сенсационно обыграла Барселону

К экватору первой половины подопечные Ханси Флика упустили два момента. Сначала Рафинья не попал в ближний угол из пределов штрафной. А потом Ямаль не реализовал выход один на один с Гассанигой.

В ответ в атаках "красно-белых" Ванат дважды заставил поработать кипера Барсы. Первый выстрел украинца Гарсия поймал. А вот во втором эпизоде ​​он ногой парировал удар форварда.

Перед перерывом Цыганков закрутил мяч выше девятки ворот "блаугранас". Барселона ответила острее – арбитр назначил пенальти за фол против Ольмо. К отметке подошел Ямаль и мощно пробил в штангу.

Новая вспышка активности пришлась на границу второй и третьей третей поединка. Барса открыла счет после углового – Кубарси забил головой с навеса Кунде. Жирона забила три минуты спустя, когда Лемар замкнул прострел Ваната.

Дальше хозяева захватили инициативу. Но Бельтран не смог переиграть вратаря, а гол Рокы отменили из-за нарушения правил. Вскоре Гарсия парировал еще один выпад последнего. За Барсу мог забить Бардагжи, но Гассанига справился.

В конце концов, Жирона дожала гостей под занавес встречи. Это Бельтран из полукруга штрафного попал в левый нижний угол. С победой в активе "красно-белые" поднялись на 12-е место (29 очков). Барселона же лишилась лидерства (58 пунктов).

Статистика матча Жирона – Барселона 24-го тура чемпионата Испании

Жирона – Барселона – 2:1

Голы: Лемар, 62, Бельтран, 87 – Кубарси, 59

Ожидаемые голы (xG): 2.76 - 2.87

Владение мячом: 29 % - 71 %

Удары: 13 - 26

Удары в створ: 9 - 4

Угловые: 3 - 7

Фолы: 10 - 6

