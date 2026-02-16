iSport.ua
Коцар стала десятой в финале биг-эйра на Олимпиаде-2026

Украинка не поборолась за медали.
Сегодня, 23:17       Автор: Антон Федорцив
Екатерина Коцар / Getty Images
Екатерина Коцар / Getty Images

Отечественная фристайлистка Екатерина Коцар приняла участие в финале дисциплины биг-эйр на Олимпийских играх. Она завершила раунд на 10-й строчке.

Украинка набрала 156 баллов. Наиболее успешной стала первая попытка Коцар. Тогда она получила 82 балла, а еще 74 пункта прибавила по итогам третьей попытки.

"Золото" завоевала канадская фристайлистка Меган Олдхэм. Она набрала 180,75 балла и опередила китаянку Эйлин Гу. Третьей стала итальянская спортсменка Флора Табанелли.

Олимпийские игры. Ливиньо, Италия
Биг-эйр, женщины

1. Меган Олдхэм 180,75 балла
2. Эйлин Гу 179 баллов
3. Флора Табанелли 178,25 балла

...

10. Екатерина Коцар 156 баллов

