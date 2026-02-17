iSport.ua
Миура и Кихара неожиданно взяли "золото" в парном катании

Японцы сделали камбэк в произвольной программе.
Сегодня, 00:18       Автор: Антон Федорцив
Миура Рику и Кихара Рюити / Getty Images
Миура Рику и Кихара Рюити / Getty Images

Представители Японии Миура Рику и Кихара Рюити триумфовали на Олимпийских играх-2026. Фигуристы выиграли золотую медаль в парном катании.

После короткой программы японские олимпийцы были только пятыми. Зато в произвольной дуэт Миуры и Кихары стал лучшим. Они набрали 158,13 балла в понедельник и 231,24 балла – в целом.

Японцы опередили пары из Грузии и Германии. Дуэт Анастасии Метелкиной и Луки Берулавы дважды стал вторым. А вот немецкие фигуристы Минерва Фабьен Газе и Никита Володин опустились с первой строчки в короткой программе на третье итоговое.

Олимпийские игры. Милан, Италия
Фигурное катание, пары

1. Миура Рику/Кихара Рюити 231,24 балла
2. Анастасия Метелкиной/Лука Берулава 221,75
3. Минерва Фабьен Газе/Никита Володин 219,09

