Миура и Кихара неожиданно взяли "золото" в парном катании

Представители Японии Миура Рику и Кихара Рюити триумфовали на Олимпийских играх-2026. Фигуристы выиграли золотую медаль в парном катании.

После короткой программы японские олимпийцы были только пятыми. Зато в произвольной дуэт Миуры и Кихары стал лучшим. Они набрали 158,13 балла в понедельник и 231,24 балла – в целом.

Японцы опередили пары из Грузии и Германии. Дуэт Анастасии Метелкиной и Луки Берулавы дважды стал вторым. А вот немецкие фигуристы Минерва Фабьен Газе и Никита Володин опустились с первой строчки в короткой программе на третье итоговое.

Олимпийские игры. Милан, Италия

Фигурное катание, пары

1. Миура Рику/Кихара Рюити 231,24 балла

2. Анастасия Метелкиной/Лука Берулава 221,75

3. Минерва Фабьен Газе/Никита Володин 219,09

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!