Фьюри провел первую битву взглядов с Махмудовым

Бывший чемпион мира в сверхтяжелом весе Тайсон Фьюри встретился с россиянином Арсланбеком Махмудовым. Соперники впервые смерили друг друга взглядом.

"Цыганский Король" традиционно был эпатажным. Фьюри много смеялся и попытался выжать из оппонента щепотку эмоций. Впрочем, российский боксер так и остался скованным.

Бой между Фьюри и Махмудовым намечен на 11 апреля. Поединок примет домашняя арена лондонского Тоттенхэма. Британец впервые появится в ринге после двух поражений украинцу Александру Усику.

Напомним, ранее Фабио Уордли получил официальную дату боя против британского боксера Даниэля Дюбуа.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!