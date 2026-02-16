iSport.ua
Фьюри провел первую битву взглядов с Махмудовым

Боксеры приступили к продвижению поединка.
Сегодня, 20:24       Автор: Антон Федорцив
Тайсон Фьюри и Арсланбек Махмудов / Getty Images
Тайсон Фьюри и Арсланбек Махмудов / Getty Images

Бывший чемпион мира в сверхтяжелом весе Тайсон Фьюри встретился с россиянином Арсланбеком Махмудовым. Соперники впервые смерили друг друга взглядом.

"Цыганский Король" традиционно был эпатажным. Фьюри много смеялся и попытался выжать из оппонента щепотку эмоций. Впрочем, российский боксер так и остался скованным.

Бой между Фьюри и Махмудовым намечен на 11 апреля. Поединок примет домашняя арена лондонского Тоттенхэма. Британец впервые появится в ринге после двух поражений украинцу Александру Усику.

Напомним, ранее Фабио Уордли получил официальную дату боя против британского боксера Даниэля Дюбуа.

