Аутсайдер УПЛ сменил домашний стадион

Каменец-подольский Эпицентр сменил стадион на 17-й тур украинской Премьер-лиги. Подопечные Сергея Нагорняка примут черкасский ЛНЗ в Ровно, сообщает официальный сайт клуба.

Тамошний Авангард в грядущем туре станет домашней ареной трех команд. В пятницу ровненский Верес примет Полтаву, в субботу состоится матч Эпицентра, а в воскресенье – Кудровка примет луганскую Зарю.

В первом круге домашним стадионом подолян был Тернопольский городской стадион. Там Эпицентр сыграл 6 поединков. Еще один домашний матч команда Нагорняка провела на арене Левый Берег в пригороде Киева.

К слову, ранее ЛНЗ минимально одолел Шахтер из Донецка в спарринге.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!