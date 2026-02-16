iSport.ua
Аутсайдер УПЛ сменил домашний стадион

Арена примет три поединка тура.
Сегодня, 17:49       Автор: Антон Федорцив
Авангард / НК Верес
Каменец-подольский Эпицентр сменил стадион на 17-й тур украинской Премьер-лиги. Подопечные Сергея Нагорняка примут черкасский ЛНЗ в Ровно, сообщает официальный сайт клуба.

Тамошний Авангард в грядущем туре станет домашней ареной трех команд. В пятницу ровненский Верес примет Полтаву, в субботу состоится матч Эпицентра, а в воскресенье – Кудровка примет луганскую Зарю.

В первом круге домашним стадионом подолян был Тернопольский городской стадион. Там Эпицентр сыграл 6 поединков. Еще один домашний матч команда Нагорняка провела на арене Левый Берег в пригороде Киева.

К слову, ранее ЛНЗ минимально одолел Шахтер из Донецка в спарринге.

