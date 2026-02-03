Легионер середняка УПЛ исчез из лагеря команды

Иностранец скрылся во время тренировочных сборов.

Вингер Эрен Айдин самовольно покинул ровненский Верес. "Народный клуб" не может установить контракт с турком, сообщает официальный сайт ровенчан.

"Игрок не выходит на связь ни с руководством клуба, ни с медицинским штабом", – говорится в сообщении Вереса.

Скорее всего, бегство Айдина связано с желанием покинуть клуб. В зимнее трансферное окно жители якобы отклонили ряд предложений относительно легионера. В частности, на вингера претендовали клубы Португалии и Турции.

