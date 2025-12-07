Матч Металлист 1925 - Верес был сорван из-за проблем с освещением на стадионе

Поединок был окончательно остановлен в середине первого тайма.

Матч Металлист 1925 - Верес не был доигран / Металлист 1925

Металлист 1925 и Верес не смогли доиграть свой матч 15-го тура украинской Премьер-лиги.

Поединок был сорван из-за проблем с электроснабжением на Центральном городском стадионе Житомира.

Изначально матч начался позже запланированного времени, а после несколько раз игру пришлось останавливать из-за перебоев с электричеством.

В итоге главный арбитр Виталий Романов на 20-й минуте принял окончательное решение не продолжать поединок и дал финальный свисток.

Теперь судьбу матча должны решить руководящие органы.

