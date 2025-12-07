iSport.ua
Челси снова остался без нападающего

Лиам Делап снова травмировался.
Вчера, 22:47       Автор: Андрей Безуглый
Лиам Делап / Getty Images
Лиам Делап / Getty Images

Нападающий Челси Лиам Делап снова выбыл, сообщает Алекс Крук.

По информации журналиста повреждение форварда в матче с Борнмутом оказалось тяжелее, чем казалось на первый взгляд.

Он не уточнил характер травмы, однако заявил, что из-за проблем с плечом Делап пропустить около шести недель.

В текущем сезоне новичок Челси провел лишь одиннадцать матчей, забив один гол. Ранее в этом сезоне 22-летний игрок пропустил 10 матчей из-за травмы колена.

Ранее также сообщалось, что в Ливерпуле разгорелся громкий скандал.

 

