Форвард Челси пропустит 6-8 недель

Травмировал плечо и пропустит несколько матчей.
Сегодня, 09:34       Автор: Валентина Чорноштан
Лиам Делап / Getty Images
Лиам Делап / Getty Images

Нападающий Лиам Делап пропустит больше месяца из-за повреждения, сообщает журналист Алекс Крук.

Англичанин получил травму плеча в матче против Борнмута, который прошёл 6 декабря и завершился нулевой ничьей.

Отмечается, что теперь форвард выбыл на 6–8 недель.

В этом сезоне 22-летний Лиам Делап провёл 8 матчей и не отметился результативными действиями.

Добавим, что украинский вратарь находится в шорт-листе Милана.

