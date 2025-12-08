Украинский вратарь в шорт-листе Милана на замену Меньяну

Основной голкипер Милана Майк Меньян может покинуть клуб летом 2026 года, из-за чего "россонери" начинают искать замену вратарю.

По информации Мilannews24, в шорт-листе итальянского клуба есть украинский голкипер Андрей Лунин, который сейчас выступает за мадридский Реал.

Отмечается, что Милан может предложить Лунину стать основным вратарём команды и получать постоянную игровую практику.

Добавим, что представители "черно-красных" ещё не связывались с агентом украинца.

Ранее сообщалось, что Милан хочет подписать бывшего защитника Реала.

