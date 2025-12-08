iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Украинский вратарь в шорт-листе Милана на замену Меньяну

Милан готов дать статус первого голкипера Лунину.
Сегодня, 08:35       Автор: Валентина Чорноштан
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

Основной голкипер Милана Майк Меньян может покинуть клуб летом 2026 года, из-за чего "россонери" начинают искать замену вратарю.

По информации Мilannews24, в шорт-листе итальянского клуба есть украинский голкипер Андрей Лунин, который сейчас выступает за мадридский Реал.

Отмечается, что Милан может предложить Лунину стать основным вратарём команды и получать постоянную игровую практику.

Добавим, что представители "черно-красных" ещё не связывались с агентом украинца.

Ранее сообщалось, что Милан хочет подписать бывшего защитника Реала.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Реал Мадрид Андрей Лунин

Статьи по теме

Хаби Алонсо – о поражении от Сельты: "Это было не то, чего мы ожидали" Хаби Алонсо – о поражении от Сельты: "Это было не то, чего мы ожидали"
Дубль Сведберга помог Сельте неожиданно обыграть Реал Дубль Сведберга помог Сельте неожиданно обыграть Реал
Ключевой защитник Боруссии рассматривает переход в Реал Ключевой защитник Боруссии рассматривает переход в Реал
Родри за Гюлера? Реал и Ман Сити могут устроить громкий обмен Родри за Гюлера? Реал и Ман Сити могут устроить громкий обмен

Видео

ТОП-10 моментов НБА: роскошный пас Болла после перехвата возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: роскошный пас Болла после перехвата возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Хаузер и Фийон-Майе победами в гонках преследования закрыли первый этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской гонки преследования в Эстерсунде
просмотров
Футбол сегодня: Манчестер Юнайтед выходит на матч против Вулверхэмптона, Торино сыграет против Милана
просмотров
УПЛ: Кривбасс разгромил Александрию, матч Металлист 1925 - Верес остановлен, Рух обыграл Полесье
просмотров

Последние новости

Формула 111:15
Советник Ред Булл может покинуть команду
Европа10:41
Молодой полузащитник Барселоны рассматривает аренду в Жироне
Биатлон10:18
Ханна Оберг повторила достижение Робера в гонке преследования
НБА09:53
Дончич перепрыгнул Йокича и закрепился на втором месте по трипл-даблам
Европа09:34
Форвард Челси пропустит 6-8 недель
НХЛ09:13
НХЛ: Колорадо Эвеланш победил Филадельфию, Даллас обыграл Питтсбург Пингвинз
НБА08:58
НБА: Оклахома-Сити сильнее Юты Михайлюка, Лейкерс обыграли Филадельфию, Голден Стейт разгромил Чикаго
Европа08:35
Украинский вратарь в шорт-листе Милана на замену Меньяну
Европа и мир08:12
Украина U-20 в тройке лидеров на старте ЧМ в дивизионе 1A
Европа07:44
Хаби Алонсо – о поражении от Сельты: "Это было не то, чего мы ожидали"
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK