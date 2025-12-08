Украина U-20 в тройке лидеров на старте ЧМ в дивизионе 1A
Стартовала с победы.
В воскресенье, 7 декабря, молодежная сборная Украины U-20 по хоккею победила Казахстан.
Украина – Казахстан - 2:1 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 1:0)
Шайбы: Куликов (41:55), Кураев (62:33) - Корнеев (06:52).
Победа на старте чемпионата принесла нашей сборной третье место в турнирной таблице.
Турнирная таблица
- Норвегия — 1 победа (1 матч) — 3 очка (8:2);
- Австрия — 1 победа (1 матч) — 3 очка (5:2);
- Украина — 1 победа (1 матч) — 2 очка (2:1);
- Казахстан — 0 побед (1 матч) — 1 очко (1:2);
- Словения — 0 побед (1 матч) — 0 очков (2:5);
- Франция — 0 побед (1 матч) — 0 очков (2:8).
Напомним, что победитель турнира выйдет в элитный дивизион, а команда, занявшая последнее место, понизится в классе.
Следующий матч молодежной национальной команды пройдет 8 декабря против Норвегии.
