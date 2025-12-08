iSport.ua
Украина U-20 в тройке лидеров на старте ЧМ в дивизионе 1A

Стартовала с победы.
Сегодня, 08:12       Автор: Валентина Чорноштан
Молодежная сборная Украины / fhu.com.ua
Молодежная сборная Украины / fhu.com.ua

В воскресенье, 7 декабря, молодежная сборная Украины U-20 по хоккею победила Казахстан.

Украина – Казахстан - 2:1 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 1:0)
Шайбы: Куликов (41:55), Кураев (62:33) - Корнеев (06:52).

Победа на старте чемпионата принесла нашей сборной третье место в турнирной таблице.

Турнирная таблица

  1. Норвегия — 1 победа (1 матч) — 3 очка (8:2);
  2. Австрия — 1 победа (1 матч) — 3 очка (5:2);
  3. Украина — 1 победа (1 матч) — 2 очка (2:1);
  4. Казахстан — 0 побед (1 матч) — 1 очко (1:2);
  5. Словения — 0 побед (1 матч) — 0 очков (2:5);
  6. Франция — 0 побед (1 матч) — 0 очков (2:8).

Напомним, что победитель турнира выйдет в элитный дивизион, а команда, занявшая последнее место, понизится в классе.

Следующий матч молодежной национальной команды пройдет 8 декабря против Норвегии.

