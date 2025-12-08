iSport.ua
Русский Українська
Баскетбол

Дончич перепрыгнул Йокича и закрепился на втором месте по трипл-даблам

Оформил трипл-дабл и вывел Лейкерс к победе.
Сегодня, 09:53       Автор: Валентина Чорноштан
Лука Дончич / Getty Images
Лука Дончич / Getty Images

В матче Лейкерс против Филадельфии Лука Дончич оформил трипл-дабл.

Он набрал 31 очко, сделал 15 подборов, 11 передач и два блока, реализовал 9 из 24 бросков с игры и 10 из 11 штрафных.

Тем самым словенский игрок вышел на второе место в истории по количеству трипл-даблов с 30+ очками, обойдя Николу Йокича.

Добавим, что лидером по количеству трипл-даблов остаётся Оскар Робертсон.

Узнать, как закончился матч Лейкерс против Филадельфии, можно здесь.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: трипл-дабл Лос Анджелес Лейкерс Лука Дончич лука йокич

Статьи по теме

Леброн завершил уникальную серию в НБА Леброн завершил уникальную серию в НБА
Центровой Лейкерс получил травму и покинул матч с Ютой Центровой Лейкерс получил травму и покинул матч с Ютой
Лейкерс подписал доминирующего бигмена из фарм-команды Лейкерс подписал доминирующего бигмена из фарм-команды
Леброн Джеймс вернулся после травмы и побил исторический рекорд Миллера Леброн Джеймс вернулся после травмы и побил исторический рекорд Миллера

Видео

ТОП-10 моментов НБА: роскошный пас Болла после перехвата возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: роскошный пас Болла после перехвата возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Хаузер и Фийон-Майе победами в гонках преследования закрыли первый этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской гонки преследования в Эстерсунде
просмотров
Футбол сегодня: Манчестер Юнайтед выходит на матч против Вулверхэмптона, Торино сыграет против Милана
просмотров
УПЛ: Кривбасс разгромил Александрию, матч Металлист 1925 - Верес остановлен, Рух обыграл Полесье
просмотров

Последние новости

Формула 111:15
Советник Ред Булл может покинуть команду
Европа10:41
Молодой полузащитник Барселоны рассматривает аренду в Жироне
Биатлон10:18
Ханна Оберг повторила достижение Робера в гонке преследования
НБА09:53
Дончич перепрыгнул Йокича и закрепился на втором месте по трипл-даблам
Европа09:34
Форвард Челси пропустит 6-8 недель
НХЛ09:13
НХЛ: Колорадо Эвеланш победил Филадельфию, Даллас обыграл Питтсбург Пингвинз
НБА08:58
НБА: Оклахома-Сити сильнее Юты Михайлюка, Лейкерс обыграли Филадельфию, Голден Стейт разгромил Чикаго
Европа08:35
Украинский вратарь в шорт-листе Милана на замену Меньяну
Европа и мир08:12
Украина U-20 в тройке лидеров на старте ЧМ в дивизионе 1A
Европа07:44
Хаби Алонсо – о поражении от Сельты: "Это было не то, чего мы ожидали"
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK