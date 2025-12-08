Дончич перепрыгнул Йокича и закрепился на втором месте по трипл-даблам

Оформил трипл-дабл и вывел Лейкерс к победе.

В матче Лейкерс против Филадельфии Лука Дончич оформил трипл-дабл.

Он набрал 31 очко, сделал 15 подборов, 11 передач и два блока, реализовал 9 из 24 бросков с игры и 10 из 11 штрафных.

Тем самым словенский игрок вышел на второе место в истории по количеству трипл-даблов с 30+ очками, обойдя Николу Йокича.

Добавим, что лидером по количеству трипл-даблов остаётся Оскар Робертсон.

Узнать, как закончился матч Лейкерс против Филадельфии, можно здесь.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!