Леброн завершил уникальную серию в НБА

Леброн Джеймс прервал историческую серию из 1297 матчей подряд, в которых он набирал 10 или более очков, сообщает StatMuse.

Во время игры Лейкерс против Торонто лидер команды из Лос-Анджелеса отдал пас на Руи Хачимуру, который реализовал трёхочковый бросок.

К слову, Лейкерс выиграли матч со счётом 123:120.

Таким образом Леброн прервал историческую серию из 1297 матчей подряд с двузначным количеством очков в регулярном чемпионате.

В этой игре он набрал всего восемь очков, реализовав 4 из 17 бросков.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!