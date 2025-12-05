iSport.ua
Леброн завершил уникальную серию в НБА

Джеймс отдав победный ассист Хачимуре.
Сегодня, 11:43       Автор: Валентина Чорноштан
Леброн Джеймс / Getty Images
Леброн Джеймс / Getty Images

Леброн Джеймс прервал историческую серию из 1297 матчей подряд, в которых он набирал 10 или более очков, сообщает StatMuse.

Во время игры Лейкерс против Торонто лидер команды из Лос-Анджелеса отдал пас на Руи Хачимуру, который реализовал трёхочковый бросок.

К слову, Лейкерс выиграли матч со счётом 123:120.

Таким образом Леброн прервал историческую серию из 1297 матчей подряд с двузначным количеством очков в регулярном чемпионате.

В этой игре он набрал всего восемь очков, реализовав 4 из 17 бросков.

