Металлист 1925 и Верес озвучили свои позиции по поводу сорванного матча

Ровенская команда не собирается оставаться в Житомире, чтобы доиграть поединок.
Сегодня, 19:35       Автор: Игорь Мищук
Матч 15-го тура украинской Премьер-лиги, в котором Металлист 1925 принимал Верес, был остановлен на 20-й минуте из-за проблем с освещением на Центральном городском стадионе Житомира.

После окончательной отмены поединка вице-президент харьковского клуба Юрий Коротун рассказал, что стало причиной перебоев с электроснабжением.

"Оборудование сгорело из-за скачка напряжения. Мы готовы предоставить все документы того, что это форс-мажор. Мы предлагали сыграть завтра. Мы готовы были оплатить Вересу проживание здесь. Мы договорились со стадионом Полесья сыграть завтра. Однако общего языка мы не нашли. Верес возвращается домой.

Мы будем обращаться в КДК, чтобы они рассматривали ситуацию не как прецедент того, что можно манипулировать светом, чтобы специально не играть матч, а как прецедент того, что бывают непредсказуемые ситуации. Мы не можем учесть, что какой-то автомат сгорит. Сегодня в течение матча электрики стадиона Полесья брали новые автоматы и заменяли старые. Тем не менее система сгорела", - приводит слова Коротуна УПЛ ТБ.

В свою очередь спортивный директор Вереса Юрий Габовда также прокомментировал ситуацию, подтвердив, что ровенская команда не останется в Житомире, чтобы доиграть поединок завтра.

"Ситуация очень непростая. Мы понимаем, в какое время живем. Мы видели неоднократные перебои со светом. После последнего мы уже спустились к арбитрам. Мы согласились дать последний шанс восстановить свет и доиграть этот поединок. Я считаю, что мы со своей стороны поступили солидно. Мы договорились доиграть до еще одного отключения света.

Относительно невозможности доиграть завтра - мы на это не рассчитывали. Мы посовещались с нашим администратором, он сказал, что есть проблемы с логистикой. Дальше уже есть другие инстанции и процедуры, как решить этот вопрос. Есть правила. Будем ждать, какое решение будет принято. Сегодня доигровки не будет. Мы собираем вещи и едем домой", - сказал Габовда УПЛ ТБ.

