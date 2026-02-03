iSport.ua
Русский Українська
Баскетбол

Тренер Торонто близок к назначению на Матче всех звезд

Cтанет наставником неамериканских игроков.
Сегодня, 19:48       Автор: Валентина Чорноштан
Дарко Раякович / Getty Images
Дарко Раякович / Getty Images

Главный тренер Торонто Дарко Раякович будет руководить командой международных игроков на предстоящем Матче всех звезд.

По информации Meridian Sport, возглавлять игроков на Матче всех звезд он будет со своим ассистентом Иво Симовичем, с которым работает в Рэпторс.

Ранее Национальная баскетбольная ассоциация заявила, что от Западной конференции тренером на МВЗ будет коуч Сан-Антонио Митч Джонсон, а от Восточной - Джей Би Бикерстафф, который возглавляет Детройт.

Добавим, что в этом году введен новый формат проведения Матча всех звезд: теперь будут участвовать две команды, а именно одна из игроков США и одна, составленная из неамериканцев, тренером которой и станет Раякович.

Ранее появилась информацияо том, что Лейкерс готовятся расстаться со своим лидером этим летом.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Матч всех звезд НБА

Статьи по теме

Кармело, МакГрейди и Картер узнали, с кем будут работать на Звездном уик-енде Кармело, МакГрейди и Картер узнали, с кем будут работать на Звездном уик-енде
НБА придумала новый формат для Матча всех звезд-2026 НБА придумала новый формат для Матча всех звезд-2026
НБА рассмотрит проведение соревнований 1 на 1 в Уикенде всех звезд-2026 НБА рассмотрит проведение соревнований 1 на 1 в Уикенде всех звезд-2026
Ветеран-одноклубник заменит Дэвиса в Матче всех звезд НБА Ветеран-одноклубник заменит Дэвиса в Матче всех звезд НБА

Видео

НХЛ: Вашингтон обыграл Айлендерс, Нэшвилл перестрелял Сент-Луис
НХЛ: Вашингтон обыграл Айлендерс, Нэшвилл перестрелял Сент-Луис

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской эстафеты на чемпионате Европы-2026
просмотров
Футбол сегодня: Арсенал и Челси сыграют за выход в финал Кубка лиги
просмотров
Свитолина сыграет против Сабаленка в полуфинале Australian Open
просмотров
УПЛ: утверждены даты и время начала матчей первого после зимнего перерыва тура
просмотров

Последние новости

НБА20:56
Мемфис провернул громкий обмен с Ютой
Другие страны20:25
Хамес начал переговоры с четвертьфиналистом МЛС
Украина19:58
Легионер середняка УПЛ исчез из лагеря команды
НБА19:48
Тренер Торонто близок к назначению на Матче всех звезд
Европа19:27
Аутсайдер Серии A назначил тренером экс-хавбека сборной Швеции
Другое19:08
Мудрик угрожал соперникам из Польши во время игры CS2
Европа18:55
Монако продал вундеркинда в Саудовскую Аравию
ЧМ-202618:49
Федерация футбола Румынии сообщила о состоянии здоровья Луческу
Европа18:22
Вингер готов на финансовые уступки ради контракта с Барселоной
Украина18:00
Шахтер проиграл Гросашпаху первый спарринг зимы
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK