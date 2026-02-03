Тренер Торонто близок к назначению на Матче всех звезд

Главный тренер Торонто Дарко Раякович будет руководить командой международных игроков на предстоящем Матче всех звезд.

По информации Meridian Sport, возглавлять игроков на Матче всех звезд он будет со своим ассистентом Иво Симовичем, с которым работает в Рэпторс.

Ранее Национальная баскетбольная ассоциация заявила, что от Западной конференции тренером на МВЗ будет коуч Сан-Антонио Митч Джонсон, а от Восточной - Джей Би Бикерстафф, который возглавляет Детройт.

Добавим, что в этом году введен новый формат проведения Матча всех звезд: теперь будут участвовать две команды, а именно одна из игроков США и одна, составленная из неамериканцев, тренером которой и станет Раякович.

