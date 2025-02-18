НБА рассмотрит проведение соревнований 1 на 1 в Уикенде всех звезд-2026

Турнир 1 на 1 может пополнить программу Уикенда всех звезд следующего года. Ассоциация изучает вариант появления новых конкурсов в шоу, сообщает Front Office Sports.

Соревнование одиночек стало одной из идей для повышения популярности звездных выходных НБА. Призовой фонд турнира 1 на 1 в случае утверждения составит 1 млн долларов. Ассоциация вдохновилась недавним проведением соревнований 1 на 1 в женской лиге 3x3 Unrivaled.

Другими вариантами повысить интерес к Звездному уикенду стали более раннее время начала Матча всех звезд и привлечение звезд к Слэм-данку контесту. НБА принялась искать пути популяризировать Уикенд всех звезд после сокрушительной критики шоу 2025 года.

Кстати, американский студент выиграл 100 тысяч долларов во время Звездного уикенда-2025.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!