iSport.ua
Русский Українська
Баскетбол

Матч всех звезд НБА

Вашему вниманию результаты и обзоры Матча всех звезд Национальной баскетбольной ассоциации.
Сегодня, 08:45       Автор: Валентина Чорноштан
Кевин Дюрант, Леброн Джеймс / Getty Images
Кевин Дюрант, Леброн Джеймс / Getty Images

В ночь на понедельник, 16 февраля, состоялся Матч всех звезд НБА 2026.

Отметим, что в этот раз формат турнира изменился: в этом году три команды сыграли друг с другом по разу, после чего две лучшие встретились в финале.

Результаты Матча всех звезд

США Звезды – Сборная мира 37:35 (32:32, 5:3)

США Звезды: Эдвардс (13), Букер (5), Макси (4), Каннингем (4), Дюрен (2) – старт; Джонсон (4), Барнс (3), Холмгрен (2).

Сборная мира: Вембаньяма (14), Авдия (5), Дончич (2), Дж. Мюррэй (0), Йокич (0) – старт; Таунс (10), Сиакам (4), Шенгюн (0), Пауэлл (0).

США Полосы – США Звезды 42:40 (42:40)

США Полосы: Браун (11), Джеймс (8), Ленард (5), Дюрэнт (5), Брансон (2) – старт; Митчелл (6), Фокс (5), Ингрэм (0).

США Звезды: Эдвардс (11), Каннингем (11), Дюрен (7), Макси (2), Букер (2) – старт; Джонсон (5), Барнс (2), Холмгрен (0).

США Полосы – Сборная мира 48:45 (48:45)

США Полосы: Ленард (31), Брансон (8), Дюрэнт (7), Джеймс (2), Браун (0) – старт; Ингрэм (0), Фокс (0), Митчелл (0).

Сборная мира: Вембаньяма (19), Дж. Мюррэй (8), Сиакам (6), Таунс (6), Авдия (0) – старт; Пауэлл (5), Шенгюн (1).

США Полосы – США Звезды 21:47 (21:47)

США Полосы: Джеймс (5), Браун (4), Брансон (3), Ленард (1), Дюрэнт (0) – старт; Митчелл (6), Фокс (2).

США Звезды: Макси (9), Эдвардс (8), Дюрен (6), Букер (5), Каннингем (0) – старт; Холмгрен (8), Барнс (6), Джонсон (5).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Матч всех звезд НБА

Статьи по теме

Лиллард выиграл конкурс трехочковых на Матче всех звезд НБА, Кешад Джонсон стал лучшим в данках Лиллард выиграл конкурс трехочковых на Матче всех звезд НБА, Кешад Джонсон стал лучшим в данках
Звезда Лейкерс выйдет на Матч всех звезд Звезда Лейкерс выйдет на Матч всех звезд
Тренер Торонто близок к назначению на Матче всех звезд Тренер Торонто близок к назначению на Матче всех звезд
Кармело, МакГрейди и Картер узнали, с кем будут работать на Звездном уик-енде Кармело, МакГрейди и Картер узнали, с кем будут работать на Звездном уик-енде

Видео

Гераскевич показал свой шлем, посвященный погибшим спортсменам
Гераскевич показал свой шлем, посвященный погибшим спортсменам

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Виттоцци и Понсилуома стали олимпийскими чемпионами в пасьюте
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской гонки преследования на Олимпийских играх-2026
просмотров
Футбол сегодня: Жирона отправляется в Барселону, матч Кубка Англии
просмотров
УПЛ: утверждены даты и время начала матчей 19-го тура
просмотров

Последние новости

Олимпийские игры10:44
Екатерина Коцар - о своем финальном трюке: Готовила ого-го
Европа10:20
Ханси Флик о составе Барселоны на матч с Жироной
Формула 109:49
СМИ сообщили, что болид Макларен создан под действующего чемпиона
Лига Чемпионов09:18
Лидер Реала восстановился после травмы и может выйти на матч ЛЧ
НБА08:45
Матч всех звезд НБА
Европа08:07
Руни рассказал, в каком клубе согласился стать ассистентом тренера
Европа07:36
Защитник Арсенала получил травму на разминке
Олимпийские игры07:20
Олимпиада-2026: расписание выступлений украинских спортсменов
Европа07:14
Футбол сегодня: Жирона отправляется в Барселону, матч Кубка Англии
Олимпийские игры01:15
Олимпиада-2026, хоккей: США одолели Германию, Дания переиграла Латвию, Канада уничтожила Францию
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK