Матч всех звезд НБА
В ночь на понедельник, 16 февраля, состоялся Матч всех звезд НБА 2026.
Отметим, что в этот раз формат турнира изменился: в этом году три команды сыграли друг с другом по разу, после чего две лучшие встретились в финале.
Результаты Матча всех звезд
США Звезды – Сборная мира 37:35 (32:32, 5:3)
США Звезды: Эдвардс (13), Букер (5), Макси (4), Каннингем (4), Дюрен (2) – старт; Джонсон (4), Барнс (3), Холмгрен (2).
Сборная мира: Вембаньяма (14), Авдия (5), Дончич (2), Дж. Мюррэй (0), Йокич (0) – старт; Таунс (10), Сиакам (4), Шенгюн (0), Пауэлл (0).
США Полосы – США Звезды 42:40 (42:40)
США Полосы: Браун (11), Джеймс (8), Ленард (5), Дюрэнт (5), Брансон (2) – старт; Митчелл (6), Фокс (5), Ингрэм (0).
США Звезды: Эдвардс (11), Каннингем (11), Дюрен (7), Макси (2), Букер (2) – старт; Джонсон (5), Барнс (2), Холмгрен (0).
США Полосы – Сборная мира 48:45 (48:45)
США Полосы: Ленард (31), Брансон (8), Дюрэнт (7), Джеймс (2), Браун (0) – старт; Ингрэм (0), Фокс (0), Митчелл (0).
Сборная мира: Вембаньяма (19), Дж. Мюррэй (8), Сиакам (6), Таунс (6), Авдия (0) – старт; Пауэлл (5), Шенгюн (1).
США Полосы – США Звезды 21:47 (21:47)
США Полосы: Джеймс (5), Браун (4), Брансон (3), Ленард (1), Дюрэнт (0) – старт; Митчелл (6), Фокс (2).
США Звезды: Макси (9), Эдвардс (8), Дюрен (6), Букер (5), Каннингем (0) – старт; Холмгрен (8), Барнс (6), Джонсон (5).
