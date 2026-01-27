Кармело, МакГрейди и Картер узнали, с кем будут работать на Звездном уик-енде

НБА определила список из 28 баскетболистов, которые примут участие в Звездном уик-энде, сыграв в турнире Восходящих звезд.

Уже традиционно в нем примут участие четыре команды по 7 игроков, которые проведут два полуфинала, а сильнейшие встретятся в финале.

Были отобраны 10 новичков НБА, 11 игроков, проводящих второй сезон в Лиге и еще 7 игроков составили команду G-Лиги.

Новички

Седрик Ковард (Мемфис Гриззлис)

Егор Демин (Бруклин Нетс)

Ви Джей Эджкомб (Филадельфия 76ерс)

Джеремая Фирс (Нью-Орлеан Пеликанс)

Купер Флегг (Даллас Маверикс)

Дилан Харпер (Сан-Антонио Сперс)

Тре Джонсон (Вашингтон Уизардс)

Кон Кнюппель (Шарлотт Хорнетс)

Коллин Мюррей-Бойлз (Торонто Репторз)

Дерик Квин (Нью-Орлеан Пеликанс)

Второкурсники

Матас Бузелис (Чикаго Буллз)

Стефон Касл (Сан-Антонио Сперс)

Донован Клинган (Портленд Трейл Блейзерс)

Кишон Джордж (Вашингтон Уизардс)

Аджай Митчелл (Оклахома-Сити Тандер)

Алекс Сарр (Вашингтон Уизардс)

Рид Шеппард (Хьюстон Рокетс)

Кэм Спенсер (Мемфис Гриззлис)

Джейлон Тайсон (Кливленд Кавальерс)

Кельел Вер (Майами Хит)

Джейлен Уэллс (Мемфис Гриззлис)

Игроки G-Лиги НБА

Шон Ист II (Солт-Лейк-Сити Старз)

Рон Харпер-младший (Мэн Селтикс)

Дэвид Джонс Гарсия (Остин Спёрс)

Яник Конан Нидерхаузер (Сан-Диего Клипперс)

Элайджа Мартин (Репторз 905)

Тристен Ньютон (Рио Гранде)

Ян Хансен (Рип Сити Ремикс)

Главными тренерами команд станут звездные в прошлом баскетболисты - Кармело Энтони, Трейси МакГрейди и Винс Картер, а команду G-Лиги тренировать будет Остин Риверс. Составы команд из игроков НБА определятся позже.

Ранее были опубликованы результаты голосования за Пятерки лучших игроков конференций.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!