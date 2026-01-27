Кармело, МакГрейди и Картер узнали, с кем будут работать на Звездном уик-енде
НБА определила список из 28 баскетболистов, которые примут участие в Звездном уик-энде, сыграв в турнире Восходящих звезд.
Уже традиционно в нем примут участие четыре команды по 7 игроков, которые проведут два полуфинала, а сильнейшие встретятся в финале.
Были отобраны 10 новичков НБА, 11 игроков, проводящих второй сезон в Лиге и еще 7 игроков составили команду G-Лиги.
Новички
- Седрик Ковард (Мемфис Гриззлис)
- Егор Демин (Бруклин Нетс)
- Ви Джей Эджкомб (Филадельфия 76ерс)
- Джеремая Фирс (Нью-Орлеан Пеликанс)
- Купер Флегг (Даллас Маверикс)
- Дилан Харпер (Сан-Антонио Сперс)
- Тре Джонсон (Вашингтон Уизардс)
- Кон Кнюппель (Шарлотт Хорнетс)
- Коллин Мюррей-Бойлз (Торонто Репторз)
- Дерик Квин (Нью-Орлеан Пеликанс)
Второкурсники
- Матас Бузелис (Чикаго Буллз)
- Стефон Касл (Сан-Антонио Сперс)
- Донован Клинган (Портленд Трейл Блейзерс)
- Кишон Джордж (Вашингтон Уизардс)
- Аджай Митчелл (Оклахома-Сити Тандер)
- Алекс Сарр (Вашингтон Уизардс)
- Рид Шеппард (Хьюстон Рокетс)
- Кэм Спенсер (Мемфис Гриззлис)
- Джейлон Тайсон (Кливленд Кавальерс)
- Кельел Вер (Майами Хит)
- Джейлен Уэллс (Мемфис Гриззлис)
Игроки G-Лиги НБА
- Шон Ист II (Солт-Лейк-Сити Старз)
- Рон Харпер-младший (Мэн Селтикс)
- Дэвид Джонс Гарсия (Остин Спёрс)
- Яник Конан Нидерхаузер (Сан-Диего Клипперс)
- Элайджа Мартин (Репторз 905)
- Тристен Ньютон (Рио Гранде)
- Ян Хансен (Рип Сити Ремикс)
Главными тренерами команд станут звездные в прошлом баскетболисты - Кармело Энтони, Трейси МакГрейди и Винс Картер, а команду G-Лиги тренировать будет Остин Риверс. Составы команд из игроков НБА определятся позже.
Ранее были опубликованы результаты голосования за Пятерки лучших игроков конференций.
