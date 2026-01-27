iSport.ua
Кармело, МакГрейди и Картер узнали, с кем будут работать на Звездном уик-енде

Определены участники матча восходящих звезд.
Сегодня, 07:43       Автор: Василий Войтюк
Трейси МакГрейди, Винс Картер и Кармело Энтони / Getty Images
НБА определила список из 28 баскетболистов, которые примут участие в Звездном уик-энде, сыграв в турнире Восходящих звезд.

Уже традиционно в нем примут участие четыре команды по 7 игроков, которые проведут два полуфинала, а сильнейшие встретятся в финале.

Были отобраны 10 новичков НБА, 11 игроков, проводящих второй сезон в Лиге и еще 7 игроков составили команду G-Лиги.

Новички

  • Седрик Ковард (Мемфис Гриззлис)
  • Егор Демин (Бруклин Нетс)
  • Ви Джей Эджкомб (Филадельфия 76ерс)
  • Джеремая Фирс (Нью-Орлеан Пеликанс)
  • Купер Флегг (Даллас Маверикс)
  • Дилан Харпер (Сан-Антонио Сперс)
  • Тре Джонсон (Вашингтон Уизардс)
  • Кон Кнюппель (Шарлотт Хорнетс)
  • Коллин Мюррей-Бойлз (Торонто Репторз)
  • Дерик Квин (Нью-Орлеан Пеликанс)

Второкурсники

  • Матас Бузелис (Чикаго Буллз)
  • Стефон Касл (Сан-Антонио Сперс)
  • Донован Клинган (Портленд Трейл Блейзерс)
  • Кишон Джордж (Вашингтон Уизардс)
  • Аджай Митчелл (Оклахома-Сити Тандер)
  • Алекс Сарр (Вашингтон Уизардс)
  • Рид Шеппард (Хьюстон Рокетс)
  • Кэм Спенсер (Мемфис Гриззлис)
  • Джейлон Тайсон (Кливленд Кавальерс)
  • Кельел Вер (Майами Хит)
  • Джейлен Уэллс (Мемфис Гриззлис)

Игроки G-Лиги НБА

  • Шон Ист II (Солт-Лейк-Сити Старз)
  • Рон Харпер-младший (Мэн Селтикс)
  • Дэвид Джонс Гарсия (Остин Спёрс)
  • Яник Конан Нидерхаузер (Сан-Диего Клипперс)
  • Элайджа Мартин (Репторз 905)
  • Тристен Ньютон (Рио Гранде)
  • Ян Хансен (Рип Сити Ремикс)

Главными тренерами команд станут звездные в прошлом баскетболисты - Кармело Энтони, Трейси МакГрейди и Винс Картер, а команду G-Лиги тренировать будет Остин Риверс. Составы команд из игроков НБА определятся позже.

Ранее были опубликованы результаты голосования за Пятерки лучших игроков конференций.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Матч всех звезд НБА

