Определились представители конференций на Матч всех звезд

Леброн Джеймс за 21 год не попал в состав.

НБА объявила пятерки игроков, которые будут на Матче всех звезд.

Напомним, что составы выбирались путем голосования фанатов, игроков и представителей СМИ.

Таким образом от Западной конференции будут играть Лука Дончич (Лейкерс), Никола Йокич (Денвер), Виктор Вембаньяма (Сан-Антонио), Шэй Гилджес-Александер (Оклахома) и Стефен Карри (Голден Стэйт).

А от Восточной - Яннис Адетокумбо (Милуоки), Джейлен Браун (Бостон), Кейд Каннингем (Детройт), Джейлен Брансон (Нью-Йорк) и Тайриз Макси (Филадельфия).

В этом году Матч всех звезд изменил свой формат на США против мира. В нем примут участие три команды по восемь игроков, две из которых будут состоять только из американцев.

Ивент состоится в Лос-Анджелесе и стартует уже 13 февраля.

Ранее также сообщалось, что Дюрант побил достижение Новицки.

