Дюрант обошел Новицки в списке лучших бомбардиров в истории

Форвард Хьюстон Рокетс Кевин Дюрант в матче против Нового Орлеана набрал 18 очков, чем пополнил свой огромный запас набранных баллов за карьеру.

Теперь на его счету 31 562, что на два очка больше, нежели у легендарного немецкого форварда Дирка Новицки.

Дюрант занял шестое место в списке бомбардиров и следующим, кого он попытается догнать, будет Майкл Джордан.

ТОП-10 лучших бомбардиров НБА в истории

ЛеБрон Джеймс - 42703 Карим Абдул-Джаббар - 38387 Карл Мелоун - 36928 Кобе Брайант - 33643 Майкл Джордан - 32292 Кевин Дюрант - 31 562 Дирк Новицки - 31 560 Уилт Чемберлен - 31419 Джулиус Ирвинг - 30026 Моузес Мэлоун - 29580

На ISPORT можно ознакомиться со всеми результатами матчей игрового дня в НБА.

