Дюрант обошел Новицки в списке лучших бомбардиров в истории

Форвард Хьюстона вышел на шестое место.
Сегодня, 09:37       Автор: Василий Войтюк
Кевин Дюрант / Getty Images
Кевин Дюрант / Getty Images

Форвард Хьюстон Рокетс Кевин Дюрант в матче против Нового Орлеана набрал 18 очков, чем пополнил свой огромный запас набранных баллов за карьеру.

Теперь на его счету 31 562, что на два очка больше, нежели у легендарного немецкого форварда Дирка Новицки. 

Дюрант занял шестое место в списке бомбардиров и следующим, кого он попытается догнать, будет Майкл Джордан.

ТОП-10 лучших бомбардиров НБА в истории

  1. ЛеБрон Джеймс - 42703
  2. Карим Абдул-Джаббар - 38387
  3. Карл Мелоун - 36928
  4. Кобе Брайант - 33643
  5. Майкл Джордан - 32292
  6. Кевин Дюрант - 31 562
  7. Дирк Новицки - 31 560
  8. Уилт Чемберлен - 31419
  9. Джулиус Ирвинг - 30026
  10. Моузес Мэлоун - 29580

На ISPORT можно ознакомиться со всеми результатами матчей игрового дня в НБА.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: кевин Дюрант

