Дюрант обошел Новицки в списке лучших бомбардиров в истории
Форвард Хьюстона вышел на шестое место.
Форвард Хьюстон Рокетс Кевин Дюрант в матче против Нового Орлеана набрал 18 очков, чем пополнил свой огромный запас набранных баллов за карьеру.
Теперь на его счету 31 562, что на два очка больше, нежели у легендарного немецкого форварда Дирка Новицки.
Дюрант занял шестое место в списке бомбардиров и следующим, кого он попытается догнать, будет Майкл Джордан.
ТОП-10 лучших бомбардиров НБА в истории
- ЛеБрон Джеймс - 42703
- Карим Абдул-Джаббар - 38387
- Карл Мелоун - 36928
- Кобе Брайант - 33643
- Майкл Джордан - 32292
- Кевин Дюрант - 31 562
- Дирк Новицки - 31 560
- Уилт Чемберлен - 31419
- Джулиус Ирвинг - 30026
- Моузес Мэлоун - 29580
