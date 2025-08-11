Дюрант может получить новый контракт от Хьюстона

Новичок Хьюстона Кевин Дюрант вступил в последний год контракта. Рокетс может предложить форварду продления договора на 2 года, сообщает NBC Sports.

За грядущий сезон опытный американец заработает 54,7 млн долларов. Скорее всего, дальше Дюрант не получит максимальные деньги. Однако, Хьюстон рассмотрит вариант с предложением в 100 млн "зеленых".

Дюрант оказался в Техасе после обмена из Финикса. В ряды Санз перебрались Диллон Брукс и Джейлен Грин. Средние цифры новичка Рокетс в прошлом сезоне – 26.6 очка, 6 подборов и 4.2 передачи за 36.5 минут на паркете.

Напомним, ранее НБА составила график поединков на старте кампании 2025/26.

