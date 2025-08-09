iSport.ua
Баскетбол

НБА начнет новый сезон с дерби Калифорнии

В сеть попал график первых матчей кампании.
Сегодня, 10:30       Автор: Антон Федорцив
Лейкерс – Голден Стэйт / Getty Images
Лейкерс – Голден Стэйт / Getty Images

Новый сезон Национальной баскетбольной ассоциации стартует 21 октября. В первый вечер Лейкерс будет противостоять Голден Стэйт, утверждает инсайдер Шэмс Чарания в X.

Калифорнийские коллективы пересекутся в первых поединках в третий раз за последние 5 лет. Преимущество на стороне Уорриорз – 2:1. Параллельно чемпионы из Оклахомы примут Хьюстон.

В свою очередь на Рождество запланировали пять матчей. В серии поединков примут участие только две команды Восточной конференции – Никс будут гостить у Кливленда. Тем временем Сан-Антонио встретится с Оклахомой, а Лейкерс будут гостить у Хьюстона.

К слову, накануне Бостон пролонгировал контракт с тренером Джо Маззуллой.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лос-Анджелес Лейкерс Хьюстон Рокетс Голден Стэйт Уорриорз Оклахома-Сити Тандер

