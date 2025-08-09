НБА начнет новый сезон с дерби Калифорнии

Новый сезон Национальной баскетбольной ассоциации стартует 21 октября. В первый вечер Лейкерс будет противостоять Голден Стэйт, утверждает инсайдер Шэмс Чарания в X.

Калифорнийские коллективы пересекутся в первых поединках в третий раз за последние 5 лет. Преимущество на стороне Уорриорз – 2:1. Параллельно чемпионы из Оклахомы примут Хьюстон.

В свою очередь на Рождество запланировали пять матчей. В серии поединков примут участие только две команды Восточной конференции – Никс будут гостить у Кливленда. Тем временем Сан-Антонио встретится с Оклахомой, а Лейкерс будут гостить у Хьюстона.

🚨🎄 NBA Christmas Day 2025 on ABC and ESPN, per sources:



- Cleveland Cavaliers at New York Knicks



- San Antonio Spurs at Oklahoma City Thunder



- Houston Rockets at LA Lakers



- Dallas Mavericks at Golden State Warriors



- Minnesota Timberwolves at Denver Nuggets — Shams Charania (@ShamsCharania) August 8, 2025

К слову, накануне Бостон пролонгировал контракт с тренером Джо Маззуллой.

