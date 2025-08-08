iSport.ua
Самый титулованный клуб НБА пролонгировал тренера

Молодой специалист продолжит работу с командой.
Сегодня, 19:22       Автор: Антон Федорцив
Джо Маззулла / Getty Images
Джо Маззулла / Getty Images

Бостон определился с будущим главного тренера Джо Маззуллы. Американец останется во главе Селтикс на новый период, сообщает официальный сайт клуба.

"Это действительно благословение. Без моей веры, моей жены и моих детей меня бы здесь не было. Мы благодарны за партнерство с нашими владельцами, наставничество Брэда (Стивенса – ред.) и поддержку персонала.

Самое главное – я благодарен игрокам, которых мне удалось тренировать за последние три сезона. С нетерпением жду возможности отстаивать цвета Селтикс и города Бостон", – заявил Маззулла.

Сроки нового контракта специалиста с клубом пока неизвестны. Американский тренер возглавил Селтикс осенью 2022 года. Он привел команду в титул НБА в сезоне 2023/24.

Напомним, ранее Сан-Антонио предложил максимальный контракт защитнику Де'Аарону Фоксу.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бостон Селтикс Джо Маззулла

