Шульга оказался в ростере фарм-клуба Бостона

Украинец начнет сезон в Джи-Лиге.
Сегодня, 09:55       Автор: Антон Федорцив
Максим Шульга / Getty Images
Максим Шульга / Getty Images

Защитник Максим Шульга будет набираться опыта в Лиге развития НБА. Уроженец Киева попал в заявку Мэна, сообщает инсайдер Ноа Далзелл в X.

На драфте НБА-2025 украинец был избран Бостоном. Летом Шульга подписал двусторонний контракт с Селтиксом. Защитник провел 8 поединков за команду в Летней лиге и предсезонке НБА.

Мэн – фарм-клуб Бостона. В прошлом сезоне портлендцы финишировали третьими в Восточной конференции Джи-Лиги. В плей-офф же вылетели в 3-м раунде. Цвета Мэна в кампании 2024/25 защищал Дмитрий Скапинцев.

Кстати, украинец Алексей Лень отчислен Нью-Йорком перед стартом сезона.

