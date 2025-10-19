Лень остался без команды НБА

Центровой Алексей Лень вынужден сменить клубную прописку. Нью-Йорк отчислил опытного баскетболиста, сообщает официальный X клуба.

Никс не рассчитывают на троих исполнителей. Компанию Леню составили Харрисон Мэтьюз и Мэтт Райан. Украинец с сентября был на контракте Exhibit 9.

В предсезонке НБА Лень дважды выходил на площадку. В противостоянии с Филадельфией он набрал 5 очков и сделал 2 подбора за 6 минут. Против Вашингтона центровой провел почти 12 минут, но с более скромными цифрами – 2+1+1.

К слову, ранее Малкольм Брогдон решил завершить карьеру после предсезонки с Нью-Йорком.

