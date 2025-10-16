Лучший шестой игрок НБА-2023 завершил карьеру

Защитник Малкольм Брогдон повесил кроссовки на гвоздь в 32 года. Американец решил не продолжать выступления на профессиональном уровне.

"Сегодня я официально становлюсь на путь завершения своей баскетбольной карьеры. За последние десятилетия я гордо отдавал игре свой ум, тело и душу. Это направление требовало многих жертв, но в то же время принесло мне много вознаграждений.

Я невероятно благодарен, что получил возможность подойти к этому моменту на своих условиях и теперь имею возможность наслаждаться плодами своей карьеры с семьей и друзьями. Спасибо от всего сердца всем, кто был частью моего пути", – заявил Брогдон.

На драфте НБА-2016 защитник выбрал Милуоки. По итогам дебютного сезона он был признан Новичком года. Позже Брогдон выступал за Индиану, Бостон, Портленд и Вашингтон. Лучшим же шестым игроком стал в рядах Селтикс.

Напомним, ветеран Расселл Уэстбрук нашел новую команду в Калифорнии.

