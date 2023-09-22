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Баскетбол

Неопределенность с Брогдоном повлияет на позицию Тейтума в Бостоне

Лидер "кельтов" может начать проводить еще больше времени с мячом на площадке.
Сегодня, 01:03
Джейсон Тейтум и Малкольм Брогдон / Getty Images
Джейсон Тейтум и Малкольм Брогдон / Getty Images

Несколькими днями ранее появилась информация, что разыгрывающий Бостона Малкольм Брогдон зол на организацию.

Баскетболист рассердился после того, как команда попыталась обменять его в это межсезонье. Обмен не состоялся и в итоге "кельты" получили недовольного игрока.

Возможно, что Селтикс все-таки придется расстаться с Брогдоном, что может напрямую повлиять на главную звезду Джейсона Тейтума.

Как сообщает Sports Illustrated со ссылкой на журналистку ESPN Рамону Шелберн, Тейтум провел летом много времени, улучшая свои навыки разыгрывающего.

Считается, что если ситуация с Брогдоном не будет решена положительно, 25-летний форвард начнет больше времени проводить с мячом в руках в роли разыгрывающего.

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Примечательно, что Джейсон Тейтум был лучшим ассистентом Бостона в прошлом постсезоне, отдавая в среднем 5,3 передачи за матч.

И так как Маркус Смарт, еще один разыгрывающий, отправился в Мемфис, роль Тейтума в качестве разыгрывающего должна возрасти.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бостон Селтикс Малкольм Брогдон Джейсон Тейтум

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