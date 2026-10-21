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НБА: Детройт одолел Бостон, чемпион уступил Филадельфии, Оклахома победила Сан-Антонио

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.
Сегодня, 09:25       Автор: Игорь Мищук
Филадельфия обыграла Нью-Йорк / Getty Images
Филадельфия обыграла Нью-Йорк / Getty Images

В ночь на среду, 21 октября, стартовал новый сезон НБА, в первый игровой день которого были сыграны три матча регулярного чемпионата.

Результаты матчей НБА за 20 октября

Детройт – Бостон 121:113 (27:28, 18:30, 37:30, 39:25)

Детройт: Каннингем (22 + 8 передач + 5 потерь), Дюрен (22 + 9 подборов), Д. Робинсон (21), Томпсон (11 + 11 подборов), Коллинз (6) – старт; Грин (19), Джо (8), Рид (6), Дженкинс (3), Хертер (3), Холланд (0).

Бостон: Джордж (38 + 5 перехватов), Уайт (17 + 8 передач), Тейтум (13 + 11 передач), Робинсон (4), Уолш (0) – старт; Притчард (17), Хаузер (11), Шайерман (8), Кета (3), Гарза (2), Гонсалес (0).

Нью-Йорк – Филадельфия 100:106 (25:23, 33:31, 18:29, 24:23)

Нью-Йорк: Брансон (21), Таунс (19 + 12 подборов), Харт (14 + 7 подборов), Ануноби (10), Бриджес (4) – старт; Драммонд (12 + 14 подборов), Альварадо (8), Шэмет (5), Кларксон (4), Макбрайд (3).

Филадельфия: Макси (28), Браун (19 + 8 подборов + 6 передач), Джеймс (14 + 9 подборов + 7 передач), Эмбиид (13 + 11 подборов + 6 передач), Эджкомб (9) – старт; Саймонс (13), Колдуэлл-Поуп (10), Бона (0), Уокер (0).

Сан-Антонио – Оклахома-Сити 104:116 (28:34, 16:31, 36:28, 24:23)

Сан-Антонио: Касл (24 + 7 подборов), Харпер (18 + 7 подборов), Фокс (14 + 7 подборов + 7 передач), Вембаньяма (12 + 13 подборов + 6 блок-шотов), Васселл (7) – старт; К. Джонсон (10), Шэмпени (8), Корнет (4), Барнс (3), Гиллеспи (2), Джонс-Гарсия (2), Брайант (0), Браун (0), Рид (0).

Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (32), Холмгрен (14 + 7 подборов + 4 блок-шота), Джейлен Уильямс (12 + 7 подборов), Уоллес (6), Хартенштайн (4) – старт; Маккейн (20), Карузо (9), Mara (7), Джейлин Уильямс (5), Митчелл (4 + 6 передач), К. Уильямс (3), Стирц (0), Барнхайзер (0).

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