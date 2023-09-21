Индиана ищет варианты для обмена одного из своих лидеров

Стороны не смогли договориться об условиях продления их сотрудничества.

Индиана и Бадди Хилд не смогли прийти к согласию по условиям продления контракта баскетболиста.

Как сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, организация и игрок договорились о том, что клуб попытается найти для 30-летнего багамца новую команду.

По информации источника, Хилд открыт для обмена в другую команду, но сделка не является неизбежной. В настоящее время не ведется никаких предметных переговоров с какой-либо другой командой.

Пэйсерс предлагали опытному защитнику контракт, который не устроил баскетболиста. По его мнению, контракт не соответствовал его статусу.

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У Хилда остается последний год контракта на сезон-2023/24, за который он заработает 19,2 миллиона долларов. Следующим летом он может стать неограниченно свободным агентом.

В прошлом сезоне Бадди Хилд набирал в среднем 16,8 очка и 5,0 подбора и 2,8 передачи при 42,5% точности трехочковых бросков.

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