Лиллард снова запросит обмен, если его отправят не в Майами

Звездный разыгрывающий Портленда Дэмиан Лиллард не скрывает своего желания выступать только за Майами.

Дэйм ясно дал понять, что его устроит трейд лишь в команду из Флориды. А если же его отправят в любую другую команду, то он сразу же запросит обмен оттуда, сообщает NBA Central со ссылкой на журналиста Барри Джексона.

Примечательно, что в последнее время к 33-летнему защитнику начал проявлять интерес Чикаго, который в свою очередь ищет варианты, куда можно обменять Зака ЛаВина.

Напомним, что Портленд отказывается отправлять Лилларда в Майами за пакет, главным активом которого является Тайлер Хирро.

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Трэйл Блэйзерс не заинтересованы в данном игроке и намерены найти третью команду для трехсторонней сделки, которая взяла бы на себя контракт Хирро.

Ранее Дэмиан Лиллард высказал свое отношение к переходу Кевина Дюранта в Голден Стэйт образца 2016 года.

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