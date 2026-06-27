Портленд готов к рекордной сделке
Смогут обменять 4 драфт-пика первого раунда на Джейлена Брауна?
Портленд проявляет серьёзный интерес к Джейлену Брауну.
По данным инсайдера Шэмса Чарании, лидер Селтикс является в это межсезонье главным вариантом усиления состава Блэйзерс.
Отмечается, что Бостон уже установил стартовое требование по возможному обмену Брауна и не отпустит его так легко.
Условием возможного обмена является не менее четырёх пиков первого раунда драфта.
The Portland Trail Blazers have “significant interest” in Jaylen Brown, per @ShamsCharania— Fullcourtpass (@Fullcourtpass) June 26, 2026
Most of the teams engaged with the Celtics on trade talks are in the Western Conference pic.twitter.com/VAC14kgkKl
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