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Баскетбол

Портленд готов к рекордной сделке

Смогут обменять 4 драфт-пика первого раунда на Джейлена Брауна?
Сегодня, 12:11       Автор: Валентина Чорноштан
Джейлен Браун / Getty Images
Джейлен Браун / Getty Images

Портленд проявляет серьёзный интерес к Джейлену Брауну.

По данным инсайдера Шэмса Чарании, лидер Селтикс является в это межсезонье главным вариантом усиления состава Блэйзерс.

Отмечается, что Бостон уже установил стартовое требование по возможному обмену Брауна и не отпустит его так легко.

Условием возможного обмена является не менее четырёх пиков первого раунда драфта.

К слову, стало известно, кому Майами отказал после перехода Янниса.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Портленд Трэйл Блэйзерс Джейлен Браун

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