Портленд готов к рекордной сделке

Портленд проявляет серьёзный интерес к Джейлену Брауну.

По данным инсайдера Шэмса Чарании, лидер Селтикс является в это межсезонье главным вариантом усиления состава Блэйзерс.

Отмечается, что Бостон уже установил стартовое требование по возможному обмену Брауна и не отпустит его так легко.

Условием возможного обмена является не менее четырёх пиков первого раунда драфта.

The Portland Trail Blazers have “significant interest” in Jaylen Brown, per @ShamsCharania



Most of the teams engaged with the Celtics on trade talks are in the Western Conference pic.twitter.com/VAC14kgkKl — Fullcourtpass (@Fullcourtpass) June 26, 2026

К слову, стало известно, кому Майами отказал после перехода Янниса.

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