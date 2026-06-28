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Баскетбол

Нарасхват. Ещё один клуб хочет подписать Брауна

Готовит мега-обмен ради Йокича.
Сегодня, 09:33       Автор: Валентина Чорноштан
Джейлен Браун / Getty Images
Джейлен Браун / Getty Images

Внутри Денвера обсуждают вариант включиться в борьбу за Джейлена Брауна.

По данным сразу двух инсайдеров, Наггетс уже даже оценивали, хватает ли активов для потенциальной сделки.

Напомним, что Бостон запрашивает за Брауна минимум четыре драфт‑пика первого раунда.

В свою очередь Денвер хочет усилить состав, но, учитывая планы по переподписанию Пейтона Уотсона, понимают, что это будет сложно совершить.

Ранее стало известно, какой клуб точно готов подписать Брауна.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бостон Селтикс Денвер Наггетс Джейлен Браун

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