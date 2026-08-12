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Челси закрыл вопрос с заменой Кукурелье

Перехватил защитника Райо.
Сегодня, 12:25       Автор: Валентина Чорноштан
Пепа Чаваррию / Getty Images
Пепа Чаваррию / Getty Images

Челси подписал защитника Райо Вальекано Пепа Чаваррию.

Лондонский клуб усилил левый фланг обороны. Новичок синих должен заменить Марка Кукурелью, перешедшего в Реал.

Отмечается, что испанец подписал контракт до 30 июня 2031 года,  передает пресс-служба клуба.

По данным СМИ, трансфер обошёлся Челси в 19 млн евро, ещё 2 млн предусмотрены в виде бонусов.

К слову, Барселона снова отправила предложение по Родри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси трансфер

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