Лиллард: Никогда не перешел бы в Голден Стэйт, как это сделал Дюрант

Дэйм не хочет выступать за тех, кто его обыграл.

Разыгрывающий Портленда Дэмиан Лиллард отметился некоторыми интересными комментариями.

Пока Дэйм ждет своего обмена в Майами, он сходил на подкаст "It`s What It Is", в котором заявил, что никогда не перешел бы в Голден Стэйт.

"Я уважаю то, что они сделали за последние восемь, девять лет или что-то около того - очевидно, что я все это видел и был там", - цитирует Лилларда NBA Central.

"Но я бы не захотел переходить к ним, чтобы стать частью этого. Они выиграли четыре титула. Как бы я выглядел, если бы попытался там оказаться? Не вижу в этом никакого смысла. Никогда бы на такое не пошел. Лучше бы проигрывал каждый год".

Он также прокомментировал то, что Кевин Дюрант после того, как проиграл Уорриорз, присоединился к ним и выиграл два чемпионских титула.

"Я уже говорил об этом много раз. Я считаю Кей Ди одним из величайших игроков всех времен. Но если бы я был на его месте, я бы так не поступил. Он перешел в команду, которая его обыграла. Это команда, которая выиграла чемпионство до того, как он туда попал".

Ранее стало известно, что Портленд и Майами продвинулись в переговорах по обмену Дэмиана Лилларда.

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