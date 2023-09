Лиллард: Никогда не перешел бы в Голден Стэйт, как это сделал Дюрант

Пока Дэйм ждет своего обмена в Майами, он сходил на подкаст "It`s What It Is", в котором заявил, что никогда не перешел бы в Голден Стэйт.

