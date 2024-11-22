Родри рассказал, разговаривал ли с Винисиусом после церемонии вручения Золотого Мяча-2024

Полузащитник Манчестер Сити и сборной Испании, действующий обладатель Золотого Мяча-2024, Родри рассказал о том, разговаривал ли он с Винисиусом Жуниором после вручения индивидуальной награды.

По словам испанца, ни Реал, ни Винисиус лично не поздравляли его и это не имело бы никакого смысла.

"Винисиус Жуниор звонил после Золотого мяча? Да, мы разговаривали по FaceTime... (смеется - прим). Нет, ничего. Мы не разговаривали.

Никаких сообщений от Реала, они не пришли на церемонию, поэтому, очевидно, не было бы смысла писать мне после нее", - сказал Родри в интервью изданию ElLarguero

Напомним, ранее сообщалось, что раскрыты голоса всех журналистов, которые принимали участие в голосовании Золотого Мяча.

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